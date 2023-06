Le franc suisse a chuté jeudi après que la Banque nationale suisse (BNS) a relevé son taux d'intérêt de référence, tandis que la couronne norvégienne a bondi après une décision plus audacieuse de la Norges Bank.

La BNS a augmenté son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 1,75%, défiant certaines attentes du marché d'une augmentation plus importante.

Malgré un ralentissement de l'inflation suisse, actuellement la plus faible des économies du G10 à 2,2 %, le président de la BNS, Thomas Jordan, a récemment répété qu'il était prêt à relever les taux, encourageant les marchés à s'attendre à une hausse de 50 points de base.

Toutefois, les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la BNS relève ses taux de 25 points de base.

"Contrairement à la BCE (Banque centrale européenne) et à la Fed (Réserve fédérale américaine), la BNS peut procéder lentement et régulièrement au resserrement de sa politique monétaire", a déclaré Thomas Gitzel, économiste en chef du groupe VP Bank au Liechtenstein.

"Avec les hausses de taux d'intérêt d'aujourd'hui, le taux directeur et le taux d'inflation convergent. Une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base n'était donc pas nécessaire", a-t-il ajouté.

Le franc suisse a baissé de 0,2 % à 0,8945 contre le dollar, s'éloignant d'un sommet de six semaines atteint la semaine dernière.

L'euro a augmenté de 0,2% à 0,9828 francs.

LA COURONNE NORVÉGIENNE BONDIT

La couronne norvégienne s'est envolée après que la Norges Bank a relevé son taux d'intérêt de référence de 50 points de base pour le porter à son plus haut niveau depuis 15 ans, plus que prévu par une majorité d'économistes interrogés par Reuters, et qu'elle a déclaré qu'elle visait une nouvelle hausse au mois d'août.

Pour tenter de freiner l'inflation, la Norges Bank a porté ses taux d'intérêt à 3,75 %, ce qui a entraîné une hausse de plus de 1 % de la couronne par rapport à l'euro et au dollar.

La couronne norvégienne a augmenté de 1,1% contre le dollar à 10,5310, se rapprochant d'un plus haut de six semaines atteint la semaine dernière.

Par rapport à l'euro, elle a augmenté de 1% à 11,5820.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 25 points de base, mais une minorité de participants à l'enquête ont prédit que la Norges Bank augmenterait de 50 points de base dans un contexte de croissance des prix à la consommation plus élevée que prévu et de perspectives plus favorables pour de nombreuses entreprises norvégiennes.

Le rendement des obligations d'État norvégiennes à trois ans a augmenté de 13 points de base pour atteindre 3,94 %.

BOE PROCHAINEMENT

La livre sterling était proche de son plus haut niveau en un an, les marchés s'attendant à ce que la Banque d'Angleterre (BOE) augmente à nouveau ses taux d'intérêt plus tard dans la journée, après que l'inflation britannique se soit maintenue à 8,7 % en mai, défiant les attentes du marché et devenant la plus élevée de toutes les grandes économies.

La BoE devrait augmenter les taux d'intérêt pour la 13ème fois consécutive, bien que les traders soient partagés entre une augmentation de 25 points de base et de 50 points de base.

La livre sterling s'est stabilisée à 1,2766 $.

TÉMOIGNAGE DE M. POWELL

Le dollar s'est stabilisé près de son plus bas niveau en un mois face à un panier de devises, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait laissé peu de place à la surprise lors de son témoignage semestriel devant les législateurs au Capitole.

Dans ses remarques aux législateurs mercredi, M. Powell a déclaré que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt américains étaient "une assez bonne estimation" de la direction que prendrait la Fed si l'économie continuait dans sa direction actuelle.

Ses commentaires sont conformes à ce que la banque centrale a déclaré lors de sa réunion de politique générale la semaine dernière.

L'indice du dollar américain s'est établi à 102,07, non loin de son niveau le plus bas en cinq semaines (102,00), après avoir chuté de près de 0,5 % lors de la séance précédente.

Les échanges ont été limités en Asie, Hong Kong et la Chine étant fermés pour cause de vacances.

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois, à 1,10030 dollar, prolongeant ainsi son bond de 0,65% de mercredi.