Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la réserve, après l'audition du patron de la Fed devant un commission du Congrès et dans l'attente d'une décision imminente de la BNS sur ses taux - SMI avant-Bourse: -0,27% à 11'143,70 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,30% à 33'952 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,21% à 13'502 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,91% à 33'269 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech décide un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars - Schindler: un administrateur a encore acheté un gros paquet de titres SPI: - Carlo Gavazzi 2022/23: dividende 12,0 CHF (12,0 CHF) 2023/24: ralentissement attendu de la croissance ralentissement des entrées de commandes à moyen terme - Cosmo: accord de licence sur Winlevi avec Hyundai Pharm en Corée du Sud - GAM: Newgame ne va pas apporter ses actions à l'offre Liontrust Rock Invest. conteste le transfert de l'unité de gestion de fonds (FMS) - Wisekey procède à un Reverse Split de 1-2,5 pour ses ADS PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Memo Therapeutics entre dans la phase finale contre le BK virus - Groupe E: Pierre Varenne élu président du conseil ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Franklin Resources, Inc. détient une part de 4,93% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,08% - Cicor: LLB Swiss Investment AG détient une part de 5,05% - Mobilezone: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Swatch: Blackrock détient une part de 2,96% - UBS: Blackrock détient une part de 5,05%; UBS Group SA 7,49% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: indice des prix à la construction avril - OFS: les revenus du travail en 2022 - BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: BNS: fonds propres de la plupart des banques en Suisse suffisants il faut réviser les critères de "too big to fail" il faut tirer des leçons de cette crise et prendre des mesures la crise de Credit Suisse différente des scénarios de stress imaginés - international: La Banque centrale du Brésil maintient son taux directeur à 13,75% HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: La BoE pourrait accélérer sa lutte contre l'inflation DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9812 - USD/CHF: 0,8930 - future Conf: +12 pb à 150,23% (mercredi) - taux au comptant: 0,95% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,38% à 11'174 points - SLI (mercredi): -0,59% à 1'739 points - SPI (mercredi): -0,40% à 14'706 points - Dax (mercredi): -0,55% à 16'023 points - CAC 40 (mercredi): -0,73% à 7'261 points

awp-robot/sw/