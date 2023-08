Berne (awp/ats) - La population suisse proche du record, une séance pour sauver Credit Suisse annulée par Ueli Maurer en novembre et la hausse du prix des médicaments font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG: L'ancien ministre des finances Ueli Maurer a annulé en novembre une séance extraordinaire du Conseil fédéral prévue pour sauver Credit Suisse. Le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan avait informé le gouvernement fédéral de la situation de la banque, indique la SonntagsZeitung qui s'appuie sur des sources ayant participé aux négociations. M. Jordan avait présenté les prochaines étapes possibles, comme la mise à disposition immédiate de 50 milliards de francs suisses de liquidités par la BNS. Ueli Maurer avait proposé une garantie fédérale immédiate par le droit d'urgence. Un sauvetage par UBS était également sur la table. L'ancien conseiller fédéral devait concrétiser ces plans et faire parvenir des documents aux membres du gouvernement, mais il ne l'a pas fait. Il a refusé les garanties de la Confédération afin de ne pas semer la panique sur les marchés financiers.

NZZ AM SONNTAG: Selon les dernières prévisions, la population suisse comptera 148'000 personnes en plus en 2023. La Suisse atteindrait ainsi un niveau record, selon Jörg Schläpfer, responsable de la macroéconomie au sein de l'entreprise de conseil Wüest Partner, cité dans la NZZ am Sonntag. La Suisse atteindrait la barre des 10 millions de personnes plus tôt que prévu. La croissance du marché du travail explique en grande partie cette forte augmentation.

NZZ AM SONNTAG: Les médicaments sous ordonnance de moins de 10 francs suisses devraient être deux fois plus chers l'année prochaine. Cette augmentation intervient en raison de la réforme des marges commerciales pour les médicaments prévues par la Confédération, précise la NZZ am Sonntag. Les médicaments dès 35 francs suisses devraient eux devenir légèrement moins chers, tandis que le prix de ceux vendus à 900 francs suisses devrait nettement baisser. Cette mesure permettra de réaliser des économies sur la part de distribution en faveur de l'assurance maladie obligatoire, selon l'Office fédéral de la santé publique. Le Conseil fédéral doit se prononcer sur le sujet à l'automne.

NZZ AM SONNTAG: L'administration fédérale a rédigé un projet visant à augmenter la consommation de produits végétaux. Le texte, qui devrait être publié en septembre, prévoit que les agriculteurs élèvent moins d'animaux et cultivent moins de fourrage, écrit la NZZ am Sonntag. La Stratégie Climat pour l'agriculture, qui comprend 50 mesures, prévoit que d'ici 2030 au moins un tiers de la population suisse se nourrisse selon la pyramide alimentaire. L'Union suisse des paysans s'est opposée à ces mesures lors des travaux sur le projet.

LE MATIN DIMANCHE: Un projet d'initiative populaire pour instaurer une caisse publique devrait réapparaître samedi lors du congrès du PS. Les parlementaires Baptiste Hurni (PS/NE) et Pierre-Yves Maillard (PS/VD) ont proposé une résolution en ce sens, indique Le Matin Dimanche. Le projet imagine une caisse publique pour chaque canton, avec la possibilité de caisses intercantonales. Les primes seraient liées à la capacité contributive et ne devraient pas dépasser 10% du revenu, la différence étant payée par les cantons et la Confédération. Les bénéfices seraient intégralement reboursés aux assurés et la transparence garantie. A droite, on voit d'un mauvais oeil ce projet, dont les détails doivent encore être précisés.

NZZ AM SONNTAG: Les juges de la Cour I du Tribunal administratif fédéral ont formulé en bloc de graves reproches à l'encontre du juge Jérôme Candrian. Ils lui reprochent un comportement autoritaire et des violations des devoirs de fonction, indique la NZZ am Sonntag. Ces accusations ont été exprimées dans une plainte datant de 2021. Le journal en déduit que le Tribunal administratif fédéral avait jusqu'à présent gardé l'affaire sous silence. Les conflits remonteraient à longtemps, une médiation ayant eu lieu en 2009. Jérôme Candrian juge qualifie les critiques de ses collègues de diffamatoires et calomnieuses. Il juge les informations publiées par le journal incorrectes.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.