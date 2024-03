L'industrie suisse demande à la banque centrale du pays de ne plus se focaliser sur la lutte contre l'inflation, mais de l'aider à faire face à la force du franc suisse, qui pèse sur les bénéfices alors que l'économie mondiale se refroidit et que la demande diminue.

Au cours de l'année écoulée, la monnaie refuge s'est considérablement appréciée par rapport au dollar et à l'euro, contribuant à réduire les pressions sur les prix à l'importation, mais créant un casse-tête pour les exportateurs déjà confrontés au ralentissement des activités en Allemagne et en Chine.

Les appels de l'industrie interviennent alors que la Banque nationale suisse se prépare à prendre sa prochaine décision en matière de taux d'intérêt le 21 mars, après avoir rempli depuis longtemps son mandat principal consistant à ramener l'inflation dans une fourchette de 0 à 2 %.

"Une fois ce mandat légal rempli, la BNS a également pour mission de prendre en considération la situation économique, ce qui inclut naturellement l'atténuation de l'impact des chocs monétaires sur l'industrie", a déclaré Stefan Brupbacher, directeur de Swissmem, qui représente de grands fabricants tels que les groupes d'ingénierie ABB, Siemens et le fabricant d'ascenseurs Schindler.

"Nous ne dirons jamais à la BNS ce qu'elle doit faire... mais nous attendons d'elle qu'elle prenne en considération - dans le cadre de son mandat - la situation de l'industrie d'exportation.

La prochaine décision de la BNS en matière de taux d'intérêt est finement équilibrée. En attendant, l'humeur de l'industrie suisse est fragile après la forte appréciation du franc à la fin de l'année 2023.

Martin Hirzel, membre du conseil d'administration du fabricant suisse de machines agricoles Bucher, a déclaré que la force du franc arrivait au "pire moment possible", alors que les entreprises luttaient pour obtenir de nouvelles commandes après une année 2023 faible.

"Et en ce moment, nous avons cette appréciation de 5 à 7 % par rapport à l'euro qui rend les produits suisses plus chers, ou les entreprises voient leurs marges disparaître", a déclaré M. Hirzel, qui est également président de Swissmem.

Les commandes étrangères ont chuté de 9,1 % l'année dernière, selon l'organisation, tandis que l'indice suisse des directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière est en contraction depuis un an.

LES FABRICANTS S'INQUIÈTENT

La force du franc est une préoccupation majeure, selon une enquête récente de Swissmechanic, qui représente plus de 1 300 petits fabricants. La confiance dans le secteur est à son plus bas niveau depuis la pandémie de COVID-19, selon l'étude.

Nicola Tettamanti, président de Swissmechanic, a déclaré que la Suisse disposait à la fois de très bons produits et d'une monnaie très forte.

"Un problème majeur pour nous est lorsque l'euro ou le dollar baisse très rapidement par rapport au franc", a déclaré M. Tettamanti, qui possède et gère Tecnopinz, un fabricant de composants de précision pour les machines-outils. L'entreprise, située près de Lugano, dans le sud de la Suisse, ressent déjà le ralentissement.

"Nous avons probablement perdu des commandes que nous aurions obtenues si l'euro était plus fort", a-t-il déclaré à Reuters.

Les entreprises ont du mal à répercuter la hausse des prix en raison de la faiblesse de la demande. Mais si les prix restent inchangés, les bénéfices en pâtissent, ce qui réduit leur capacité d'investissement.

L'industrie manufacturière est un pilier de l'économie suisse orientée vers l'exportation, contribuant à hauteur de 22 % au PIB du pays. Près des trois quarts des produits fabriqués en Suisse sont vendus à l'étranger.

Bien que le franc se soit légèrement replié depuis le début de l'année, il est encore près de 3 % plus élevé par rapport à la monnaie unique et 6 % plus fort par rapport au billet vert qu'en mars dernier.

Maintenant que l'inflation est sous contrôle, la BNS doit voir ce qu'elle peut faire pour aider les exportateurs, a déclaré M. Tettamanti.

Il a suggéré que la BNS se concentre sur la gestion de ses réserves de devises afin d'éviter une appréciation excessive du franc en achetant des euros lorsque cela est nécessaire.

La semaine dernière, les traders ont évalué à environ 40 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base du taux actuel de 1,75 % de la BNS, bien que cette probabilité se soit depuis réduite à 29 %.

La banque, qui mène régulièrement des enquêtes auprès des entreprises suisses, a refusé de commenter ses intentions en matière de politique monétaire.

Certains économistes pensent que le moment est venu pour la BNS de changer son fusil d'épaule, l'inflation étant maîtrisée.

"L'économie suisse est confrontée à un double problème : une demande plus faible à l'étranger et un franc fort. Une baisse des taux d'intérêt serait donc un bon moyen de l'aider", a déclaré Karsten Junius, économiste en chef chez J.Safra Sarasin, qui prévoit une baisse de 25 points de base.

D'autres ne sont pas d'accord - pour l'instant.

"La BNS se concentrera sur l'inflation", a déclaré Gero Jung, économiste en chef de la banque privée suisse Mirabaud.

"Elle surveillera ce qui se passe dans l'industrie, mais l'inflation est ce qui compte le plus. (Reportage de John Revill, complément d'information de Dhara Ranasinghe à Londres, édition de Christina Fincher)