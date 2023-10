New York (awp/afp) - Le franc suisse gagnait du terrain, jeudi, sur l'euro, au point d'approcher son plus haut niveau depuis huit ans, porté par ses fondamentaux économiques et son statut de valeur refuge.

Vers 20H40 GMT, la devise helvétique prenait 0,40% à la monnaie unique, à 0,9436 franc suisse pour un euro. Elle était à un souffle du sommet de septembre 2022, à 0,9410 franc suisse, qu'elle avait atteint pour la première fois depuis janvier 2015.

"La Suisse est à peu près dans la même position que les Etats-Unis, à savoir que son économique se comporte mieux que ses pairs et qu'elle offre un refuge aux investisseurs", a commenté Brad Bechtel, de Jefferies.

L'économie suisse a montré, ces dernières semaines, des signes de résilience, avec un taux de chômage à 2%, une activité industrielle qui se redresse et une balance commerciale excédentaire et qui s'améliore.

La Confédération helvétique affiche aussi une faible inflation, à 1,7% sur un an en septembre, quand la plupart des économies occidentales enregistrent encore plus du double, malgré un ralentissement récent.

En outre, "je pense que la banque centrale suisse (BNS) va se montrer plus souple face à l'appréciation de sa monnaie, après l'avoir combattu pendant très longtemps", fait valoir Brad Bechtel.

Le record absolu du franc suisse contre la monnaie unique remonte à janvier 2015, époque à laquelle la BNS avait renoncé à bloquer la parité à 1,20 franc suisse pour un euro, quatre ans après avoir arrimé les deux devises.

La devise helvétique était alors montée jusqu'à 0,8517 franc suisse pour euro, avant de refluer quelques heures plus tard.

Quant à la dimension de valeur refuge, elle joue dans un contexte de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, mais les analystes de Convera soulignent également que "le franc a toujours été très réactif aux remous politiques en Italie", pays frontalier de la Confédération helvétique.

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a présenté, lundi, un budget 2024 plus élevé que prévu, qui devrait mener à un déficit de 4,3% du Produit intérieur brut (PIB), contre 3,7% anticipé initialement.

L'annonce a crispé les marchés, qui ont propulsé, jeudi, le rendement des emprunts d'Etat italiens à 10 ans à leur plus haut niveau depuis 10 ans, à 5,04%.

Ce mouvement de recul des investisseurs a profité au franc suisse, selon Convera.

Cours de jeudi Cours de mercredi 20H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0581 1,0536 EUR/JPY 158,50 157,97 EUR/CHF 0,9436 0,9472 EUR/GBP 0,8716 0,8678 USD/JPY 149,80 149,93 USD/CHF 0,8918 0,8989 GBP/USD 1,2139 1,2140

afp/rp