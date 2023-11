New York (awp/afp) - Le franc suisse avançait, lundi, face à plusieurs devises majeures, soutenu par une économie bien orientée et la baisse des taux obligataires dans d'autres pays majeurs.

Vers 21H00 GMT, la devise helvétique atteignait 1,1358 dollar pour un franc suisse (+0,28%), après être montée jusqu'à 1,1371, au plus haut depuis près de trois mois.

Face à la devise japonaise, la monnaie suisse ressortait à 168,81 yens, non loin de son pic historique, décroché mi-novembre, à 170,58 yens.

"L'économie suisse est clairement en meilleure situation que ses pairs", a commenté Christopher Vecchio, de Tastylive.

Les récents indicateurs suisses brossent l'image d'un pays au chômage très faible (2% de la population active), qui crée encore des emplois (+0,1% au troisième trimestre par rapport à la période d'avril à juin).

Par ailleurs, l'inflation y est bien moins élevée que dans toutes les autres grandes nations occidentales, à 1,7% sur un an (en octobre).

Pour Christopher Vecchio, l'appréciation de la monnaie helvétique, lundi, tenait aussi à la détente des taux obligataires dans le reste de l'Europe et aux Etats-Unis, "qui a été supérieure" à celles des autres économies majeures.

Les cambistes attendent, plus tard cette semaine, une série d'indicateurs, aux Etats-Unis et en Europe, qui devraient les renseigner sur les différentes trajectoires économiques et de l'inflation.

Dans l'attente de ces nouveaux développements, le marché restait peu actif, toujours pris dans la torpeur qu'a occasionné le jour férié de Thanksgiving, la semaine dernière, aux Etats-Unis.

Cours de lundi Cours de vendredi 21H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0956 1,0939 EUR/JPY 162,82 163,48 EUR/CHF 0,9645 0,9659 EUR/GBP 0,8675 0,8680 USD/JPY 148,61 149,44 USD/CHF 0,8805 0,8829 GBP/USD 1,2629 1,2603

afp/rp