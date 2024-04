Berne (awp/ats) - Une lettre de la présidente de la Confédération à son homologue russe, une révision de la loi qui n'empêche pas les appels indésirables et les salaires des médecins-chefs des hôpitaux font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SonntagsBlick: La présidente de la Confédération Viola Amherd a écrit une lettre au président russe Vladimir Poutine après sa réélection en mars, rapporte le SonntagsBlick. "Cette lettre n'est pas une lettre de félicitations", mais plutôt une "invitation au dialogue en des temps difficiles", précise un porte-parole du Département fédéral de la défense dans le journal. Dans sa missive, Mme Amherd explique la position de la Suisse, appelant au respect du droit international, des droits de l'homme et des principes universels ancrés dans la charte de l'ONU, qui doivent être la boussole de la recherche de la paix et de la prospérité. Le texte contient également des messages de condoléances pour les victimes de l'attentat terroriste du 22 mars à Moscou et pour les victimes des inondations dans plusieurs régions de Russie. La Suisse organise une conférence de paix sur l'Ukraine au Bürgenstock (NW) à la mi-juin. La Russie a fait savoir qu'elle n'y participerait pas.

SonntagsZeitung: La Suisse est mal équipée pour faire face à une attaque de missiles, de drones et d'avions de combat, avertit dans la SonntagsZeitung Albert A. Stahel, professeur émérite de stratégies militaires à l'université de Zurich. "Nous ne pourrions pas résister longtemps", selon lui. Avec l'arrivée, prévue en 2028, des premiers avions de combat F-35 et du système Patriot, les capacités défensives seront améliorées, affirme le journal. Mais les Patriot, capables de repousser des missiles à courte portée, ne pourront protéger qu'une partie du pays, soit 15'000 des 41'000 kilomètres carrés. Le Conseil fédéral estime, dans un rapport publié en février, qu'une attaque de la Suisse par missiles ou drones est "plutôt probable". Une attaque militaire de grande envergure est, en revanche, jugée "peu probable".

Le Matin Dimanche: Malgré la révision de la loi sur les télécommunications entrée en vigueur au début 2021, les coups de téléphone indésirables et les arnaques téléphoniques pullulent en Suisse, remarque Le Matin Dimanche. La nouvelle loi stipule que les appels de démarchage non sollicités sont illégaux, si le nom d'une personne ne figure pas dans l'annuaire téléphonique ou s'il est précédé d'un astérisque. La dernière vague d'appels indésirables est portée par des numéros générés par ordinateur, qui empruntent toujours un indicatif cantonal (021, 022, 026, 027), puis tous les numéros commencent par 589. Les quatre derniers chiffres sont générés de manière aléatoire, donc jamais identiques, ce qui rend difficile le blocage des numéros.

SonntagsZeitung: Les salaires des médecins-chefs pèsent sur les budgets des hôpitaux et contribuent à la hausse des primes de l'assurance maladie, écrit la SonntagsZeitung. Dans le canton de Berne, où les hôpitaux ayant conclu un contrat de prestations cantonal doivent publier les salaires des médecins-chefs, six médecins gagnaient entre 600'000 et 700'000 francs suisses en 2022, deux plus de 700'000 francs suisses et au moins un plus d'un million de francs suisses. A l'échelle nationale, les salaires de tous les médecins hospitaliers s'élèvent à 4,3 milliards de francs suisses, sans compter les honoraires des médecins agréés. L'économiste de la santé Heinz Locher confirme que, "selon des informations recueillies, un nombre non négligeable d'entre eux perçoivent des revenus nettement supérieurs à un million" de francs suisses. Certains hôpitaux plafonnent cependant les salaires des médecins-chefs.

SonntagsZeitung: L'autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA n'avait pas épuisé tous les moyens à sa disposition lors de son intervention dans la crise des liquidités de Credit Suisse, affirme la SonntagsZeitung en se basant sur le rapport "too big to fail" de 339 pages publié il y a dix jours par le Conseil fédéral. Le journal contredit ainsi les déclarations de la présidente de la FINMA, Marlene Amstad, qui avait assuré avoir exploité les compétences légales de l'autorité. La débâcle du numéro deux bancaire suisse s'est soldée par une fusion forcée avec sa rivale UBS. Afin de renforcer les banques d'importance systémique en Suisse, le Conseil fédéral propose de mettre en place de meilleurs instruments d'intervention en cas de crise. Il veut également d'élargir les compétences de la FINMA.

Le Matin Dimanche: La région de Réclère (JU) est devenue l'endroit de Suisse où la terre tremble le plus, rapporte Le Matin Dimanche. "Un millier de tremblements de terre ont été enregistrés dans cette zone depuis un peu plus de trois ans", explique dans le journal Philippe Roth, du Service sismologique suisse à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). "C'est ce qu'on appelle un essaim de tremblements de terre. Le phénomène peut s'étendre sur une dizaine d'années", ajoute le spécialiste. La zone est désormais scrutée de près. Trois stations d'observation supplémentaires ont été installées à proximité des épicentres. Les données ont permis de localiser deux failles. La première produit les séismes les plus forts. La seconde est plus active que la première, mais les secousses y sont plus faibles.

NZZ am Sonntag: Si l'eau de source est conditionnée dans une bouteille en PET, on ne peut plus vraiment parler d'eau minérale, car le PET peut modifier le goût de l'eau, déclare dans la NZZ am Sonntag le chimiste cantonal des Grisons, Matthias Beckmann. Il est notamment chargé de contrôler les sources d'eau de Valser ou d'Elmer. Le changement du goût de l'eau dans les bouteilles en plastique est désagréable, mais légal, ajoute-t-il. Selon l'association suisse des sources d'eaux minérales et des producteurs de "soft drinks" (SMS), de faibles quantités de produits chimiques peuvent se retrouver dans l'eau, en cas de stockage inapproprié. Mais elles sont si faibles qu'elles n'ont pas d'impact, assure la SMS.

NZZ am Sonntag: Yves Bennaïm, le fondateur du groupe de réflexion 2B4CH, qui fait la promotion des monnaies numériques et de la blockchain, veut lancer une initiative populaire pour intégrer le bitcoin à la réserve monétaire de la Banque nationale suisse (BNS), écrit la NZZ am Sonntag. Le texte de l'initiative ne contient pas d'indication sur la part de bitcoin dans la réserve monétaire de la BNS, explique-t-il. L'objectif premier est, selon lui, de lancer un débat. Le comité d'initiative est en cours de formation et les documents pour le dépôt de la demande en préparation. Le président de la BNS Thomas Jordan avait estimé il y a deux ans que le bitcoin ne remplissait pas les exigences pour les réserves monétaires.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.