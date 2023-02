En arrière toute ! 21/02/2023 | 08:49 Louis Lefeuvre 21/02/2023 | 08:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires En constante hausse face au dollar depuis octobre 2022, l’euro emprunte désormais le chemin inverse. Depuis le début du mois de février, la monnaie unique recule et perd du terrain au bénéfice du billet vert. Un changement de polarité, certes minime dans l’amplitude de ses variations, mais qui était plutôt inattendu. Sur le plan macroéconomique, cela reste complexe à justifier. Certains éléments de réponse peuvent tout de même être trouvés du côté de la BCE. Récemment, la présidente de l’institution monétaire européenne, Christine Lagarde, a réaffirmé son intention de relever les taux directeurs de 0.5 point de pourcentage en mars. Bien que cette annonce ne soit en aucun cas une surprise, les marchés semblent avoir trouvé le discours accompagnateur un peu plus souple qu’attendu. Aussi, bien que l'appétit pour le risque joue en la faveur de l’Euro depuis le début d’année, ce qui est matérialisé par le départ en fanfares des marchés actions du vieux continent, le Dollar reste soutenu par la perspective d'un maintien d'une politique monétaire ferme sur l'ensemble de l'année 2023. Deux forces antagonistes qui s’opposent farouchement mais qui semblent dernièrement pencher en la faveur du dollar. Prochain grand rendez-vous qui pourrait inverser la tendance : la publication en mars du nouveau jeu de prévisions économiques. Si une hausse de 0.5% a, comme attendue, bel et bien lieu, les taux d'intérêts directeurs atteindraient alors un niveau “restrictif qui réduira à terme l’inflation en freinant la demande et protégera également contre le risque d’une hausse persistante des anticipations d’inflation », a expliqué Christine Lagarde. En attendant cette publication qui dictera très probablement la future trajectoire de la paire EUR/USD, il se pourrait, d’un point de vue technique, que l’euro - dollar, actuellement à 1.07, poursuive sa baisse jusqu' à 1.04.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine