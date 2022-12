L’Euro reprend un peu de hauteur 22/12/2022 | 09:25 Louis Lefeuvre 22/12/2022 | 09:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Suite à un discours surprenant d'agressivité et de détermination auquel Christine Lagarde ne nous avait pas encore habitués, l’euro poursuit son rallye haussier face au dollar. Lors de la réunion de la BCE de décembre, plus d’un tiers de ses membres ont voté en faveur d’une hausse du taux directeur de 75 points de base. Bien que ceux-ci n'aient pas obtenu gain de cause face à une majorité qui a préféré agir de manière plus graduelle, le ton semble s’être lui drastiquement durcit. Le consensus est maintenant à la poursuite d’une politique monétaire restrictive en 2023 et à la continuation des hausses de taux. D’autant plus que les anticipations d’inflation indiquent que les prix pourraient ne décroître que très graduellement. En parallèle, la projection de croissance de la BCE pour 2023 a été révisée à la baisse de 0,9% à 0,5%, une estimation en ligne avec les récentes projections faites par le FMI et l’OCDE. La posture plus agressive récemment adoptée par la BCE face à l’inflation s’annonce donc extrêmement périlleuse pour l’économie réelle, déjà au bord de la récession. Un scénario catastrophe qui pèserait logiquement sur l’euro. Toujours est-il, pour le moment les marchés des changes semblent rester optimistes et cela joue en la faveur de l’euro qui retrouve un peu d’altitude face à de nombreuses devises. Face aux billets verts, la monnaie unique gagne plus de 7% depuis le 1er novembre et affiche aujourd’hui une parité à 1.065 USD. Cette tendance pourrait se poursuivre si la FED continue quant à elle d’adopter un ton de plus en plus souple. Si les taux d'intérêts en zone euro sont de plus en plus élevés quand les hausses de taux américains décélèrent, cela jouerait tout naturellement en la faveur de l’euro qui verrait sa rémunération augmenter relativement au dollar. Un retracement et une consolidation ne sont cependant pas à exclure après un rallye si impressionnant de l’euro, qui, ces derniers temps a très largement surperformé face à un grand nombre de pairs du G10.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine