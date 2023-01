L’euro bien orienté pour 2023 23/01/2023 | 11:16 Louis Lefeuvre 23/01/2023 | 11:16 Envoyer par e-mail :

L'année 2022 fut des plus compliquées pour l'euro - dollar. La devise européenne a souffert face au billet vert, au point de passer de manière éphémère sous 1 EUR/USD en septembre. Depuis cette date, la Banque Centrale Européenne s'est montrée plus agressive dans ses hausses de taux, réduisant ainsi l'écart avec le taux directeur dicté par la Réserve Fédérale Américaine. La pression baissière sur le taux de change de l'euro - dollar s'est alors détendue, permettant à l'euro de regagner du terrain. Aujourd'hui l'euro culmine aux alentours des 1.085$. De manière plus globale, l'hégémonie du dollar se détend depuis quelques mois, alors que le dollar s'était apprécié au regard de l'ensemble des grandes devises internationales. L'US dollar index (DXY) qui mesure l'évolution de la monnaie d'outre-Atlantique face à un panier de devises, a progressé de près de 8% sur 2022. Nous pensons cependant que l'année 2023 devrait être drastiquement différente. L'euro poursuivra très probablement sa hausse, puisqu'une diversification des positions de change en raison d'un revirement de la politique monétaire américaine et d'un appétit croissant pour le risque est attendue. Aussi, le marché s'attend à ce que les taux directeurs américains atteignent un pic en juin 2023 mais continuent de croître plus longuement en Europe, où l'inflation décélère moins rapidement. Les écarts de rendement vont donc diminuer, profitant encore une fois à l'euro. Un potentiel d'appréciation de l'euro d'autant plus accentué par la dernière réunion de la BCE, mi-décembre dernier. Christine Lagarde y a alors clairement fait part que le marché ne tablait pas sur des hausses de taux suffisamment élevées pour que l'inflation revienne sous les 2% dans la zone euro dans un horizon acceptable. Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans un horizon relativement court-termiste, l'euro devrait continuer de croître, pouvant ainsi aisément atteindre les 1.1$, seuil psychologique important.

