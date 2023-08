Qui dit août dit souvent vacances et plénitude… Or, sur le marché des changes, l’eurodollar tend plus vers la soupe à la grimace que vers le bain de soleil. Après une hausse express en juillet, l’EUR/USD chute et passe en quelques semaines de 1,235 à 1,097.

Il y a quelques jours, la Réserve fédérale (FED) a relevé son taux d'intérêt de référence d'un quart de point (25 points de base), portant les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5,5% pour le taux de refinancement et 5,25 % pour le taux de dépôt.

Il s'agit de la onzième hausse de taux depuis que la Fed a entamé sa lutte contre l'inflation en mars 2022, et elle intervient un mois seulement après que la Réserve Fédérale a marqué une pause afin d'évaluer l'état de l'économie après les faillites de trois banques régionales depuis le printemps.

Toujours est-il, les responsables de la Fed prévoient encore une hausse de taux avant la fin de l'année. Le ralentissement régulier de l'inflation au cours des derniers mois a été encourageant pour les consommateurs et les entreprises américains, mais les responsables ont réitéré leur déclaration affirmant que "l'inflation reste élevée" et que la Fed "reste très attentive aux risques d'inflation".

Concernant la Banque centrale européenne, une neuvième hausse d'affilée a également eu lieu il y a quelques jours. "L'inflation ralentit, mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période", a déclaré l'institution dans un communiqué. Le taux de refinancement se situe à 4,25 % et le taux de facilité de prêt marginal à 4,50%.

Autre conséquence de ces annonces des deux côtés de l’Atlantique, le spread (écart) entre les Etats-Unis et la Zone Euro se resserre et une nouvelle séquence de « tightening » est attendue en direction des 100 points de base sur le TYBund spread (écart de taux à 10 ans entre l’Allemagne et les Etats-Unis). Le corollaire est une appréciation de l’euro, car rappelons-le, toute chose égale par ailleurs, le différentiel de taux d’intérêts entre deux devises influe directement sur la tendance de la paire.

Techniquement, l’EURUSD présente une configuration intéressante. À la suite de sa forte appréciation entre octobre 2022 et mars 2023, la paire poursuit sa consolidation aux alentours des 1.1. Or, depuis le mois dernier, ce niveau est désormais synonyme de support et non plus de résistance. Le mois d'août ne s’annonce pas aussi paisible que pressenti sur le marché des changes…