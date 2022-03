L’euro poursuit son ascension 21/03/2022 | 08:27 Laurent Pignot 21/03/2022 | 08:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L’incertitude concernant les perspectives économiques qui sont alimentées par les tensions du conflit en Ukraine a presque fait oublier le scénario du resserrement de la politique monétaire américaine. Avec une inflation qui a atteint 7,9% aux Etats-Unis le mois dernier, le marché anticipe toujours sept hausses de taux cette année. Jérôme Powell a d’ailleurs commencé le processus hier soir en relevant le taux directeur de la Fed, pour la première fois depuis 2018, d’un quart de point, ce qui marque le début de la fin des politiques d’argent ultra-accommodantes. Dans ce cadre, la banque centrale américaine s’attend tout de même à ce que l’inflation reste au-dessus des 4% cette année. Mais la Fed n’a pas d’autres choix que de procéder délicatement. Si elle se montre trop belliciste et se resserre trop rapidement, les marchés financiers pourraient rentrer dans un état de convulsion et cela conduirait à une vente massive des actifs à risque qui se ferait ressentir sur l’économie réelle. En Europe, avant l’invasion de l’Ukraine, l’inflation a grimpé de 5,9%, de loin le taux le plus élevé depuis 1999. En faisant monter en flèche les prix de l'énergie et des matières premières, le conflit pourrait avoir des répercussions sur la croissance et propulser l’inflation à la hausse. Malgré le contexte très tendu, la présidente de la BCE, Christine Lagarde se veut rassurante et estime que l’inflation devrait diminuer progressivement pour s’établir vers 5% pour cette année et autour des 2% en 2024. Enfin, la BCE estime qu’une augmentation de son taux directeur n’interviendrait qu’au troisième trimestre 2022. La devise européenne, qui avait atteint au début du mois de mars son niveau le plus bas depuis 2020 à 1,08 dollars, continue sa progression avec six séances de hausse consécutives et franchit, de nouveau, le seuil des 1,10 dollars. Mais coincé dans une tendance baissière annuelle, l’euro doit confirmer son mouvement dans les jours à venir.

