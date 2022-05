L’euro souffre contre le dollar 20/05/2022 | 13:53 Laurent Pignot 20/05/2022 | 13:53 Envoyer par e-mail :

Dans ce contexte d'hyperinflation, les perspectives économiques sont préoccupantes. Les banques centrales n'ont pas d'autre choix que d'accélérer la hausse des taux directeurs afin d'endiguer le phénomène. Pour ne rien arranger, la poursuite de la guerre en Ukraine et le ralentissement économique en Chine pimentent d'autant plus la situation actuelle. Outre-Atlantique, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3% sur un an en avril, contre 8,5% en mars. Malgré ce léger ralentissement, le taux reste historiquement élevé et Jérôme Powell, le président de la FED, se montre déterminé pour baisser l'inflation en déclarant qu'il soutiendrait les hausses de taux d'intérêt jusqu'à ce que les prix retombent vers un niveau sain. L'objectif est de retrouver une inflation gravitant autour des 2%, et pour ce faire, des augmentations de 50 points de base sont susceptibles de se reproduire lors des prochaines réunions tant que les conditions économiques restent inchangées. En Europe, les perspectives ne sont pas plus réjouissantes. L'inflation a atteint 7,4% sur un an en Europe et 9% au Royaume-Uni. Dans ce contexte, la BCE s'apprête, elle aussi, à dégainer l'arme de la hausse des taux directeurs afin de faire reculer l'inflation. Une hausse d'un demi-point de pourcentage des taux d'intérêt en juillet est évoquée par certains membres les plus bellicistes de l'organe de fixation des taux de la BCE. La présidente, Christine Lagarde, elle, a bien signalé qu'une première hausse de taux devrait avoir lieu lors de la prochaine réunion cet été sans confirmer de quelle grandeur sera cette augmentation. Dans un contexte d'aversion au risque, la devise européenne reste sous pression face au dollar américain. La paire EUR/USD s'enfonce chaque semaine et se rapproche d'un support majeur datant de 2017 à 1,0341. Un niveau qui pourrait faire office de support dans la chute de la monnaie unique.

