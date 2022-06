L’euro sur le fil du rasoir 21/06/2022 | 08:41 Laurent Pignot 21/06/2022 | 08:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L’hyperinflation est sans conteste l’ennemi public numéro 1 des banques centrales. Elles sont partout et sur toutes les langues, les banques centrales tentent de juguler tant bien que mal une inflation qui tend vers un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux d’intérêt cible de trois quarts de point à une fourchette de 1,5%-1,75% afin de réduire une flambée hors de contrôle de l’inflation. Cette hausse de taux de la FED est la plus importante depuis 1994. Dans ce contexte, les représentants de la FED ont considérablement réduit leurs perspectives de croissance économique pour 2022, ne prévoyant désormais qu’une hausse de 1,7% du PIB contre 2,8% en mars. Jerome Powell s’attend à ce que la réunion de juillet connaisse une nouvelle augmentation de 50 à 75 points de base. Le taux de référence de la Fed terminera l’année à 3,4 %, selon le point médian de la fourchette cible des attentes des membres individuels de la FED. En Europe, la BCE s'apprête à relever ses taux le mois prochain pour la première fois en plus d’une décennie. Face à une croissance record des prix à la consommation qui dépasse désormais 8%, la BCE prévoit de relever son taux de dépôt, qui est actuellement de -0,5%, d'un quart de point le mois prochain et d'un montant plus important lors de la réunion suivante en septembre. De son côté, la Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur de 25 points de base à 1,25%. Le choc principal provient de la Banque nationale suisse qui a relevé son taux directeur à -0,25% contre -0,75%, la première hausse depuis septembre 2007. Face à cette situation, le dollar pourrait continuer à prendre du poids face à la devise européenne. La tendance de fond de la paire EUR/USD reste toujours très dégradée et se retrouve tout proche d’un support majeur datant de 2017. Une ventilation en dessous des 1,04 USD pourrait bien entraîner l’euro vers une parité avec le dollar.

