L'incertitude règne en maître 21/11/2022 | 08:27 Laurent Pignot

Outre-Atlantique, les données plus faibles de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'indice des prix à la production (IPP) ont suscité des spéculations sur le fait que la Fed adopterait une position plus accommodante dans les prochains mois. En revanche, l'inflation est toujours très élevée, au-dessus de l'objectif de la Fed, et la banque centrale ne va pas encore cesser de relever ses taux. Le taux d'intérêt de référence de la Réserve fédérale pourrait augmenter jusqu'à 7% pour exercer une pression à la baisse sur l'inflation, a déclaré récemment le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard. Dans sa dernière déclaration de politique générale, la Fed a déclaré que de nouvelles hausses des taux d'intérêt seraient appropriées "afin d'atteindre une position de politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2% au fil du temps". Sur le Vieux Continent, les investisseurs restent préoccupés par la santé de l'économie, où une inflation élevée et une faible croissance économique continuent de faire peser un risque important sur les perspectives. Pour certains membres du conseil des gouverneurs de la BCE, les arguments en faveur d'une approche moins agressive du resserrement de la politique monétaire gagnent du terrain en raison de la récession imminente - bien qu'ils soutiennent toujours que la banque centrale doit donner la priorité à la lutte contre une inflation élevée. La BCE a augmenté ses taux à son rythme le plus rapide jamais enregistré, les portant de 200 points de base en seulement trois mois. Malgré le rythme rapide, les marchés s'attendent toujours à ce que la banque relève encore ses taux pour maîtriser une inflation forte et généralisée.



Le seuil de 1,0350 est un seuil clé à court terme. Si l'EUR/USD ne parvient pas à se maintenir au-dessus de ce niveau d'ici la fin du mois, il est probable que nous assistions à un changement de direction.

