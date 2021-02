Le dollar peine à retrouver son hégémonie 17/02/2021 | 07:04 Patrick Rejaunier 17/02/2021 | 07:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le roi dollar est-il en train de perdre sa couronne ? A la lecture des perspectives particulièrement prudentes pour cette année 2021, il paraît légitime de se poser la question. Traditionnellement, le dollar a tendance à s’apprécier lorsque l’économie américaine se porte bien, mais aussi lorsque l’économie mondiale souffre. Son rôle fondamental dans le commerce mondial et son statut de valeur refuge lui ont longtemps conféré une hégémonie dans le monde des devises. Depuis 10 mois glissants, c’est le vent de la baisse qui souffle sur le billet vert. Les interventions rapides et intenses des banques centrales et des autorités fiscales face à la pandémie, ont largement participé à ce revirement tendanciel. Les politiques déterminées des autorités, sur l’ensemble de la planète, ont apporté suffisamment de liquidités pour ramener le calme. La demande de dollars s’est donc logiquement apaisée. De plus, les besoins de financement titanesques outre-Atlantique ne devraient pas influencer la vision négative sur son parcours à moyen terme. En Europe, si l'euro a grimpé face au dollar l'an dernier, ce n'est pas à cause de sa formidable croissance mais plutôt en raison de l'engagement de la FED à appliquer une politique accommodante durable. Avec la mise en place du nouveau plan américain, plus le Congrès sera généreux, plus le risque de baisse sur le dollar persistera. Les besoins de financement des Etats-Unis sont tels que le pays ne peut pas supporter une forte tension sur ses taux d’intérêt et donc redonner de l'intérêt à la devise américaine, comme c’est le cas actuellement, sinon l'équation risquera de se complexifier avec le temps. Sur le plan de l’analyse technique, la parité majeure vient d'accomplir un repli dynamique, en données hebdomadaires, venant tester la moyenne mobile 20 semaines. Le niveau s'est voulu pertinent pour le rétablissement du consensus acheteur. Une nouvelle avancée en faveur de la devise européenne pourrait donc s’engager en direction de 1.23 USD.

