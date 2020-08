Période faste pour l’euro Envoyer par e-mail :

La période se veut presque historique. La monnaie unique valide un quatrième mois de hausse face au dollar. Sur les dix dernières années, l'événement s’est produit déjà deux fois (5 mois de progression) et les cambistes voient déjà la possibilité que l’euro duplique ces deux périodes références de 2011 et 2017. La baisse du billet vert intervient dans un climat sceptique sur les Etats-Unis avec des données macroéconomiques incertaines. Les investisseurs tentent toujours d’évaluer les conséquences économiques et sanitaires du coronavirus. L'euro pourrait d’ailleurs garder la tendance surtout si la Fed demeure suffisamment conciliante pour préparer le terrain à une nouvelle action. La glissade du dollar face à toutes les monnaies du G10 s’explique également sur le terrain politique, identifié par le risque que représentent les prochaines élections présidentielles américaines, et par le fait que Démocrates et Républicains ne sont toujours pas parvenus à se mettre d'accord sur la dimension d’un plan de relance. A cela s'ajoutent les tensions sino-américaines sur le front de la géopolitique avec l’Administration Trump qui continue de renforcer les restrictions imposées aux sociétés chinoises. Le mouvement haussier de la monnaie unique se construit en établissant un record en termes de positions longues. En effet, selon les rapports hebdomadaires du COT (Commitments of Traders), les grands spéculateurs (money managers, hedge funds) se sont positionnés massivement en faveur de l’euro, ce qui suggère un potentiel de hausse moins élevé (puisque la plupart des gros traders directionnels sont déjà en position) et même un risque de débouclage soudain dans le cas d'un nouveau catalyseur baissier. Cela pourrait freiner l’avancée de la monnaie unique à l’approche des prochaines résistances. Graphiquement en données hebdomadaires, la tendance reste largement positive. L’extraction des 1.13 USD a permis une accélération haussière. Néanmoins, les prix demeurent largement distants des diverses moyennes mobiles et la prochaine résistance des 1.21 USD pourrait constituer un réel blocage dans la progression de la parité

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

