Depuis notre dernière publication, la Réserve fédérale américaine a continué sa politique monétaire restrictive en mars en relevant ses taux directeurs de 25 points de base. D’après l’outil Fedwatch du CME, les investisseurs tablent sur une nouvelle hausse de même ampleur lors du prochain comité prévu le 3 mai prochain avant de pivoter pour l’été.

La trajectoire attendue par la BCE est sensiblement différente : la banque centrale européenne devrait continuer son cycle de resserrement marqué par de multiples hausses de taux jusqu’à septembre/octobre avant d’initier là-aussi un nouvel assouplissement à partir de la fin de l’année.

De fait, le spread entre le rendement du 10 ans américain et celui du 10 ans européen continue de se resserrer et se rapproche des points bas de 2020 autour des 100 points de base. Il est intéressant de constater la corrélation qui existe entre ce spread et le dollar qui suit globalement la même tendance.

Toute chose égale par ailleurs et dans une optique de carry trade, il est financièrement intéressant d’acheter une devise à fort rendement (le dollar) et de vendre une devise à rendement plus faible (l’euro). Or le différentiel de taux entre ces deux monnaies s’atténuant, l’appétence pour le dollar s’est amoindri d’où la remontée de l’EURUSD.

D’un point de vue technique, ce dernier a réussi à préserver le support clé des 1.0520 et à dépasser les 1.0734 ce qui lui a permis de reprendre une courbe ascendante et de retester les sommets de février à 1.1012/50. Il faudra désormais dépasser ce seuil pour ouvrir un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 1.1250 voire, soyons fous, des 1.1445/85. Le premier support à surveiller dans la perspective d’un breakout à la hausse se situe autour des 1.0803 tandis que la rupture de ce dernier signifierait certainement un retour à la case départ à savoir les bas de mars à 1.0550/20.