Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques sont prêts pour une ouverture explosive mercredi après une lecture inférieure au consensus de l'inflation globale américaine qui a déclenché un rallye à travers tous les actifs à risque mardi, bien que les investisseurs soient attentifs à la forte hausse des rendements obligataires américains.

La chute de l'inflation américaine à son plus bas niveau depuis deux ans a convaincu les investisseurs que la Réserve fédérale cesserait de relever ses taux mercredi, et ils apprécient ce qu'ils voient : le S&P 500, le Nasdaq et l'indice MSCI World ont tous atteint leurs plus hauts niveaux depuis avril de l'année dernière, le Dollar Index a chuté et les liquidités se sont envolées des obligations refuges.

La ruée vers les actifs plus risqués a également été soutenue par l'assouplissement de la politique monétaire de la Chine, la banque centrale ayant abaissé les taux des prises en pension pour la première fois en dix mois. Cela pourrait être le signe précurseur d'une baisse des taux d'intérêt de référence dans les semaines à venir - les négociants en yuans semblent en tout cas le penser.

L'inflation des prix de gros en Inde, le chômage et les prix à l'importation et à l'exportation en Corée du Sud, ainsi que les comptes courants de la Nouvelle-Zélande pour le premier trimestre, sont les données les plus importantes pour l'Asie et le Pacifique mercredi.

L'inflation WPI annuelle de l'Inde pourrait être particulièrement importante. Les économistes s'attendent à une baisse de 2,35 % en mai, ce qui indique que les pressions déflationnistes sont les plus fortes depuis trois ans. Le prix mondial du pétrole ayant encore baissé d'environ 40 % d'une année sur l'autre, ce chiffre pourrait être encore plus bas.

Mais les forces motrices des marchés seront probablement mondiales.

Les traders tablent sur une probabilité de 95 % pour que la Fed ne bouge pas mercredi, un consensus si fort que la Fed le respectera presque certainement. Les investisseurs se concentreront sur la déclaration et la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, pour savoir s'il s'agira d'une pause "hawkish" ou "dovish".

Tout cela interviendra après la fermeture des marchés asiatiques, alors en attendant, les investisseurs locaux prendront exemple sur une nouvelle performance remarquable à Wall street, en particulier sur les valeurs technologiques et le Nasdaq.

L'indice NYSE FANG+ des méga valeurs technologiques a augmenté de 0,9 % pour la quatrième journée consécutive, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à 72 %. L'indice n'a enregistré que quatre baisses au cours des 21 dernières séances de bourse.

L'indice Hang Seng des valeurs technologiques est en hausse de 11 % depuis le début du mois, dépassant l'indice Hang Seng plus large (+ 7 %) et les principaux indices chinois, qui sont en hausse de 1 % ou 2 %.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a augmenté de plus de 1 % mardi, sa deuxième meilleure journée depuis mars, tandis que le Nikkei japonais a atteint son plus haut niveau depuis 33 ans en dépassant les 33 000 points.

L'élan de tous ces marchés est dû à des vents contraires techniques, de positionnement et de "peur de manquer". L'un des principaux vents contraires, en particulier pour les actifs asiatiques, pourrait être la flambée des rendements du Trésor américain, même si, pour l'instant du moins, ce phénomène est atténué par la chute du dollar à son plus bas niveau depuis trois semaines.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Inflation indienne WPI (juin)

- Chômage en Corée du Sud (mai)

- Compte courant de la Nouvelle-Zélande (T1)