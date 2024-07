Les données récentes suggèrent que l'inflation continuera à baisser pour atteindre l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine, a déclaré mardi Adriana Kugler, gouverneur de la Réserve fédérale, citant la baisse plus rapide des pressions sur les prix au cours des derniers mois, la modération des salaires et un nouvel équilibre entre la demande de main-d'œuvre des entreprises et le nombre de personnes à la recherche d'un emploi.

Le marché de l'emploi en particulier "a connu un rééquilibrage substantiel", avec une croissance des salaires modérée et des mesures de la demande de travailleurs qui s'alignent sur les niveaux d'avant la pandémie, a déclaré Mme Kugler dans des remarques préparées pour être présentées à un séminaire de l'Association nationale pour l'économie des entreprises.

"Ce rééquilibrage continu suggère que l'inflation continuera à se rapprocher de notre objectif de 2 %. "Si les conditions économiques continuent d'évoluer de manière favorable, avec une désinflation plus rapide, comme le montrent les données sur l'inflation des trois derniers mois, et si l'emploi ralentit mais reste résistant, comme le montrent les derniers rapports sur l'emploi, je pense qu'il sera approprié de commencer à assouplir la politique monétaire dans le courant de l'année".

Mme Kugler n'a pas précisé quand les taux pourraient baisser, mais ses remarques sont cohérentes avec le sentiment croissant que la Fed jettera les bases d'une baisse des taux lors de sa réunion des 30 et 31 juillet et commencera probablement à réduire les coûts d'emprunt lors de sa réunion des 17 et 18 septembre. Les investisseurs accordent actuellement une probabilité de plus de 90 % à ce résultat.

"Malgré quelques soubresauts en début d'année, l'inflation a poursuivi sa tendance à la baisse dans toutes les catégories de prix", a déclaré M. Kugler, l'indice des prix à la consommation ayant même baissé de mai à juin.

"L'offre et la demande s'équilibrent progressivement. Les goulets d'étranglement du côté de l'offre continuent de se résorber et la demande s'est modérée", a-t-elle ajouté.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a également déclaré que les données récentes ont renforcé la confiance dans le fait que l'inflation diminuera pour atteindre l'objectif de 2 %, alors qu'elle se situe actuellement à environ un demi-point de pourcentage au-dessus de cette marque.

La majeure partie des remarques de Mme Kugler a porté sur les défis de la mesure économique, en particulier pendant la pandémie du virus COVID-19, lorsque les données officielles du gouvernement étaient souvent en retard par rapport à l'évolution de l'économie et n'étaient pas synchronisées avec le rythme auquel les décideurs de la Fed et d'autres fonctionnaires prenaient leurs décisions. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Paul Simao)