Ajouter à une liste

Agenda Economique Zonebourse : des "stats" US un peu datées qui reviennent au compte-goutte

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? L'inflation de la zone euro sera publiée mardi. Aux Etats-Unis, le rattrapage continue. Nous avons fourni le calendrier exhaustif, mais certains événements ont été annulés. Voici ceux qui étaient confirmés en date du dimanche 30 novembre : les dépenses de construction d'octobre (lundi), les ouvertures de postes d'août (mardi) les prix à l'import-export (mercredi), les salaires du T3 et la balance commerciale d'octobre (jeudi) puis enfin les revenus et dépenses personnels de septembre et l'indice de confiance de l'Université du Michigan (vendredi).

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 30/11/2025 à 18:54

Agenda Economique Zonebourse : des "stats" US un peu datées qui reviennent au compte-goutte
Lundi 01 décembre 2025
01:30
AU

Société Brut Bénéfices En Glissement Trimestriel Q3

02:45
CN

Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) NOV

08:30
CH

Ventes au Détail (annuel) OCT

09:15
ES

Indice PMI manufacturier NOV

09:30
CH

Incide PMI manufacturier NOV

09:45
IT

Indice PMI manufacturier NOV

10:30
GB

Boe Crédit À La Consommation OCT

10:30
GB

Approbations Hypothécaires OCT

10:30
GB

Prêts Hypothécaires OCT

15:30
CA

Indice PMI manufacturier NOV

16:00
US

Indice ISM Manufacturier Emploi NOV

16:00
US

Indice ISM manufacturier NOV

Mardi 02 décembre 2025
01:30
AU

Permis de construire (mensuel) Prel OCT

02:00
US

Discours du président de la Fed Powell

06:00
JP

Confiance Des Consommateurs NOV

08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Annuel) NOV

08:00
GB

Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) NOV

09:00
ES

Evolution du nombre de chômeurs NOV

10:00
IT

Taux De Chômage OCT

11:00
EU

Taux D'Inflation (Annuel) De Flash NOV

11:00
EU

Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash NOV

11:00
EU

Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash NOV

11:00
EU

Taux De Chômage OCT

16:00
US

Discours de Bowman de la Fed

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API NOV/28

23:00
AU

Indice de l'industrie du Ai Group NOV

Mercredi 03 décembre 2025
01:30
AU

Croissance Du Pib (Trimestriel) Q3

01:30
AU

Croissance Du PIB (Annuel) Q3

08:30
CH

Taux d'Inflation (Annuel) NOV

09:15
ES

Indice PMI Services NOV

09:45
IT

Indice PMI Services NOV

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/28

14:15
US

Créations d'emplois ADP NOV

14:30
US

Prix À L'Importation (Mensuel) SEP

14:30
US

Prix À L'Exportation (Mensuel) SEP

15:15
US

Production Industrielle (Mensuel) SEP

16:00
US

Indice ISM Services NOV

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA NOV/28

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/28

Jeudi 04 décembre 2025
01:30
AU

Balance Commerciale OCT

09:00
CH

Taux De Chômage NOV

10:30
GB

Indice PMI Construction NOV

11:00
EU

Ventes au détail (mensuel) OCT

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/29

14:30
US

Exportations SEP

14:30
US

Balance Commerciale SEP

14:30
US

Importations SEP

16:00
CA

Indice PMI Ivey csv NOV

18:00
US

Discours de Bowman de la Fed

Vendredi 05 décembre 2025
00:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) OCT

00:30
JP

Les Dépenses Des Ménages (Annuel) OCT

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
