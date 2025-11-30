Agenda Economique Zonebourse : des "stats" US un peu datées qui reviennent au compte-goutte

|Lundi 01 décembre 2025
|01:30
AU
Société Brut Bénéfices En Glissement Trimestriel Q3
|02:45
CN
Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) NOV
|08:30
CH
Ventes au Détail (annuel) OCT
|09:15
ES
Indice PMI manufacturier NOV
|09:30
CH
Incide PMI manufacturier NOV
|09:45
IT
Indice PMI manufacturier NOV
|10:30
GB
Boe Crédit À La Consommation OCT
|10:30
GB
Approbations Hypothécaires OCT
|10:30
GB
Prêts Hypothécaires OCT
|15:30
CA
Indice PMI manufacturier NOV
|16:00
US
Indice ISM Manufacturier Emploi NOV
|16:00
US
Indice ISM manufacturier NOV
|Mardi 02 décembre 2025
|01:30
AU
Permis de construire (mensuel) Prel OCT
|02:00
US
Discours du président de la Fed Powell
|06:00
JP
Confiance Des Consommateurs NOV
|08:00
GB
Prix Des Logements Nationwide (Annuel) NOV
|08:00
GB
Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) NOV
|09:00
ES
Evolution du nombre de chômeurs NOV
|10:00
IT
Taux De Chômage OCT
|11:00
EU
Taux D'Inflation (Annuel) De Flash NOV
|11:00
EU
Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash NOV
|11:00
EU
Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash NOV
|11:00
EU
Taux De Chômage OCT
|16:00
US
Discours de Bowman de la Fed
|22:30
US
Changement de stock d'huile brute API NOV/28
|23:00
AU
Indice de l'industrie du Ai Group NOV
|Mercredi 03 décembre 2025
|01:30
AU
Croissance Du Pib (Trimestriel) Q3
|01:30
AU
Croissance Du PIB (Annuel) Q3
|08:30
CH
Taux d'Inflation (Annuel) NOV
|09:15
ES
Indice PMI Services NOV
|09:45
IT
Indice PMI Services NOV
|13:00
US
Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/28
|14:15
US
Créations d'emplois ADP NOV
|14:30
US
Prix À L'Importation (Mensuel) SEP
|14:30
US
Prix À L'Exportation (Mensuel) SEP
|15:15
US
Production Industrielle (Mensuel) SEP
|16:00
US
Indice ISM Services NOV
|16:30
US
Changement de stocks d'essence EIA NOV/28
|16:30
US
Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/28
|Jeudi 04 décembre 2025
|01:30
AU
Balance Commerciale OCT
|09:00
CH
Taux De Chômage NOV
|10:30
GB
Indice PMI Construction NOV
|11:00
EU
Ventes au détail (mensuel) OCT
|14:30
US
Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/29
|14:30
US
Exportations SEP
|14:30
US
Balance Commerciale SEP
|14:30
US
Importations SEP
|16:00
CA
Indice PMI Ivey csv NOV
|18:00
US
Discours de Bowman de la Fed
|Vendredi 05 décembre 2025
|00:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) OCT
|00:30
JP
Les Dépenses Des Ménages (Annuel) OCT
