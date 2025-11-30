Agenda Economique Zonebourse : des "stats" US un peu datées qui reviennent au compte-goutte

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? L'inflation de la zone euro sera publiée mardi. Aux Etats-Unis, le rattrapage continue. Nous avons fourni le calendrier exhaustif, mais certains événements ont été annulés. Voici ceux qui étaient confirmés en date du dimanche 30 novembre : les dépenses de construction d'octobre (lundi), les ouvertures de postes d'août (mardi) les prix à l'import-export (mercredi), les salaires du T3 et la balance commerciale d'octobre (jeudi) puis enfin les revenus et dépenses personnels de septembre et l'indice de confiance de l'Université du Michigan (vendredi).

Lundi 01 décembre 2025 01:30 AU Société Brut Bénéfices En Glissement Trimestriel Q3 02:45 CN Indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de RatingDog (PMI) NOV 08:30 CH Ventes au Détail (annuel) OCT 09:15 ES Indice PMI manufacturier NOV 09:30 CH Incide PMI manufacturier NOV 09:45 IT Indice PMI manufacturier NOV 10:30 GB Boe Crédit À La Consommation OCT 10:30 GB Approbations Hypothécaires OCT 10:30 GB Prêts Hypothécaires OCT 15:30 CA Indice PMI manufacturier NOV 16:00 US Indice ISM Manufacturier Emploi NOV 16:00 US Indice ISM manufacturier NOV Mardi 02 décembre 2025 01:30 AU Permis de construire (mensuel) Prel OCT 02:00 US Discours du président de la Fed Powell 06:00 JP Confiance Des Consommateurs NOV 08:00 GB Prix Des Logements Nationwide (Annuel) NOV 08:00 GB Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) NOV 09:00 ES Evolution du nombre de chômeurs NOV 10:00 IT Taux De Chômage OCT 11:00 EU Taux D'Inflation (Annuel) De Flash NOV 11:00 EU Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash NOV 11:00 EU Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash NOV 11:00 EU Taux De Chômage OCT 16:00 US Discours de Bowman de la Fed 22:30 US Changement de stock d'huile brute API NOV/28 23:00 AU Indice de l'industrie du Ai Group NOV Mercredi 03 décembre 2025 01:30 AU Croissance Du Pib (Trimestriel) Q3 01:30 AU Croissance Du PIB (Annuel) Q3 08:30 CH Taux d'Inflation (Annuel) NOV 09:15 ES Indice PMI Services NOV 09:45 IT Indice PMI Services NOV 13:00 US Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA NOV/28 14:15 US Créations d'emplois ADP NOV 14:30 US Prix À L'Importation (Mensuel) SEP 14:30 US Prix À L'Exportation (Mensuel) SEP 15:15 US Production Industrielle (Mensuel) SEP 16:00 US Indice ISM Services NOV 16:30 US Changement de stocks d'essence EIA NOV/28 16:30 US Changent des stocks de pétrole brut EIA NOV/28 Jeudi 04 décembre 2025 01:30 AU Balance Commerciale OCT 09:00 CH Taux De Chômage NOV 10:30 GB Indice PMI Construction NOV 11:00 EU Ventes au détail (mensuel) OCT 14:30 US Inscriptions hebdomadaires au chômage NOV/29 14:30 US Exportations SEP 14:30 US Balance Commerciale SEP 14:30 US Importations SEP 16:00 CA Indice PMI Ivey csv NOV 18:00 US Discours de Bowman de la Fed Vendredi 05 décembre 2025 00:30 JP Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) OCT 00:30 JP Les Dépenses Des Ménages (Annuel) OCT Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.