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19/06 Un peu de rouge pour finir la semaine en Europe Zonebourse
19/06 Agenda Economique Zonebourse : embouteillage de stats US jeudi Zonebourse

Agenda Economique Zonebourse : embouteillage de stats US jeudi

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller cette semaine ? Les indicateurs d'activité PMI tous beaux, trois frais, sont attendus en début de semaine. Mais c'est la journée US de jeudi qui focalisera l'attention, avec la combo revenus & dépenses des ménages, dernière estimation du PIB, ventes de détail et inflation PCE.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 19/06/2026 à 15:30

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Agenda Economique Zonebourse : embouteillage de stats US jeudi
Lundi 22 juin 2026
03:15
CN

Taux préférentiel de prêt à 1 an

03:15
CN

Prêt à taux préférentiel 5 ans JUN

14:30
CA

Taux d'Inflation (Annuel) MAY

14:30
CA

Taux D'Inflation De Base (Annuel) MAY

14:30
CA

Taux d'inflation (Mensuel) MAY

16:00
EU

Confiance des consommateurs Flash JUN

Mardi 23 juin 2026
01:00
AU

Indice PMI Services Flash JUN

01:00
AU

Indice PMI Manufacturier Flash JUN

02:30
JP

Indice PMI Services Flash JUN

02:30
JP

Indice PMI Manufacturier Flash JUN

08:45
FR

Confiance Des Entreprises JUN

09:00
CH

Compte Courant Q1

09:15
FR

Indice PMI Composite Flash JUN

09:15
FR

Indice PMI Manufacturier Flash JUN

09:15
FR

Indice PMI Services Flash JUN

09:30
DE

Indice PMI Manufacturier Flash JUN

09:30
DE

Indice PMI Composite Flash JUN

09:30
DE

Indice PMI Services Flash JUN

10:00
ES

Balance Commerciale APR

10:00
EU

Indice PMI Composite Flash JUN

10:00
EU

Indice PMI Manufacturier Flash JUN

10:00
EU

Indice PMI Services Flash JUN

10:30
GB

Indice PMI Services Flash JUN

10:30
GB

Indice PMI Manufacturier Flash JUN

11:00
CN

Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) MAY

12:00
GB

Cbi Industriels Tendances Commandes JUN

15:45
US

Indice PMI Manufacturier Flash JUN

15:45
US

Indice PMI Composite Flash JUN

15:45
US

Indice PMI Services Flash JUN

22:30
US

Changement de stock d'huile brute API JUN/19

Mercredi 24 juin 2026
01:50
JP

Résumé des Opinions de la BoJ

03:30
AU

Taux d'inflation (Mensuel) MAY

03:30
AU

Taux d'Inflation (Annuel) MAY

03:30
AU

IPC Moyenne Tronquée (Annuel) MAY

08:30
AU

Discours de RBA Hauser

10:00
DE

Ifo Climat Des Affaires JUN

13:00
US

Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA JUN/19

14:30
US

Compte Courant Q1

16:00
US

Ventes De Logements Neufs MAY

16:00
US

Ventes De Logements Neufs (Mensuel) MAY

16:30
US

Changement de stocks d'essence EIA JUN/19

16:30
US

Changent des stocks de pétrole brut EIA JUN/19

Jeudi 25 juin 2026
03:30
AU

Evolution de l'emploi à Temps Plein MAY

03:30
AU

Taux De Chômage MAY

03:30
AU

Evolution de l'emploi MAY

08:00
DE

Gfk De Confiance Des Consommateurs JUL

08:45
FR

Confiance Des Consommateurs JUN

12:00
GB

Cbi Statistique Du Commerce JUN

14:30
US

Inscriptions hebdomadaires au chômage JUN/20

14:30
US

Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago MAY

14:30
US

Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) MAY

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Mensuel) MAY

14:30
US

Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q1

14:30
US

Indice Des Prix PCE (Annuel) MAY

14:30
US

Commandes De Biens Durables (Mensuel) MAY

14:30
US

Dépenses Personnelles (Mensuel) MAY

14:30
US

Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) MAY

14:30
US

Revenu Personnel (Mensuel) MAY

14:30
US

Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final Q1

Vendredi 26 juin 2026
00:30
US

Discours de la Fed Goolsbee

11:00
IT

Confiance Des Consommateurs JUN

11:00
IT

Confiance Des Entreprises JUN

12:00
FR

La Demande De Prestations De Chômage MAY

14:30
US

Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv MAY

14:30
US

Balance des marchandises Trade Adv MAY

14:30
US

Stocks en Gros (mensuel) Adv MAY

16:00
US

Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs JUN

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

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