New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait mardi après sa poussée des dernières séances qui ont fait grimper lundi le billet vert à un plus haut depuis novembre.

Vers 19H45 GMT, le dollar cédait 0,05% face à l'euro à 1,0748 dollar. La veille en séance, le billet vert avait atteint 1,0723 dollar, un plus haut depuis mi-novembre.

Le dollar index, qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de monnaie, perdait 0,21% à 104,23 points.

"Les mardis sont considérés comme des jours de contre-tendance, on les appelle les mardis-revirements", a expliqué Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, pour expliquer le retournement de tendance du dollar après l'envolée des derniers jours.

Le dollar avait été soutenu "la semaine dernière et jusqu'à lundi par le fait que la Fed a repoussé à plus tard l'idée d'une baisse des taux et par un fort rapport sur l'emploi, qui frappe par rapport à la stagnation qui sévit dans les autres pays", a indiqué M. Chandler.

"On a donc eu une vive hausse des taux et du dollar qui sont allés un peu trop loin", ce qui explique le tassement du jour.

Les taux d'intérêt obligataires à dix ans redescendaient à 4,09% contre 4,15% la veille.

La devise européenne baissait de 0,39% face à la livre britannique, à 85,36 pence pour un euro.

"La faiblesse de la plus grande économie d'Europe", l'Allemagne, "rend bien plus difficile pour la Banque centrale européenne (BCE) de convaincre le marché qu'elle n'envisagera pas de baisse des taux avant juin", a indiqué Michael Hewson, de CMC Markets.

L'Allemagne et la France, les deux premières économies européennes, afficheront en 2024 une progression de leur produit intérieur brut (PIB) moins robuste qu'anticipé, a estimé l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lundi, plombant une prévision de croissance déjà faible au sein de l'ensemble de la zone euro à 0,6% cette année, contre 0,9% entrevus en novembre par l'institution.

Les banques centrales, telles que la Réserve fédérale (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE), expriment de leur côté encore de la réticence à s'engager dans "des réductions anticipées des taux", "craignant que l'inflation ne se révèle plus tenace que prévu", constatait également l'analyste.

Cours de mardi Cours de lundi 10H45 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0729 1,0743 EUR/JPY 159,57 159,72 EUR/CHF 0,9362 0,9353 EUR/GBP 0,8557 0,8569 USD/JPY 148,73 148,68 USD/CHF 0,8726 0,8707 GBP/USD 1,2538 1,2536

afp/rp