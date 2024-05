Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes sont attentistes lundi, après avoir battu au cours de la semaine passée leur record, avant de se projeter sur les données les plus récentes de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

Paris (-0,01%) et Londres (+0,02%) étaient stables tandis que Francfort grappillait 0,09% vers 07H05 GMT. Les trois indices phares ont atteint vendredi un nouveau record en séance et en clôture. Milan, vers ses plus hauts depuis 2008, cédait 0,04%%.

En Suisse, l'indice vedette SMI progressait de 0,09%.

Peu de données sont attendues au cours de la séance lundi, mais la suite de la semaine sera plus chargée. Mardi, les prix à la production en avril aux Etats-Unis donneront un premier aperçu avant le rapport sur l'inflation d'avril, mercredi.

"En cas de baisse soutenue, cela va renforcer les attentes du marché monétaire concernant une possible baisse des taux par la Banque centrale américaine en septembre", écrit Christopher Dembik, conseiller en investissement de Pictet AM.

"Attention toutefois, rien n'est joué. Le marché de l'emploi est encore loin d'être en phase de refroidissement", estime-t-il. Le ralentissement observé en avril a permis de relancer les indices vers leur sommet, car ils ont redonné du crédit à l'idée de la baisse des taux en septembre de la banque centrale américaine, malmenée par la persistance de l'inflation depuis le début de l'année.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), doit aussi s'exprimer mardi.

Des données pour les pays de la zone euro vont être publiées tout au long de la semaine, du Portugal lundi à l'entièreté de la zone vendredi, en passant par la France mercredi.

En Asie, la Bourse de Tokyo a cédé 0,13% et Shanghai 0,26%, tandis que Hong Kong prenait 0,64% dans les derniers échanges, au plus haut depuis mi-août et en hausse de 27% par rapport à son point bas de janvier.

La Chine va vendre au cours de la semaine un lot d'obligations à 30 ans, a annoncé lundi le ministère des Finances, au moment où Pékin cherche à accroître son soutien à la deuxième économie mondiale.

Le taux d'intérêt du Japon à échéance 30 ans est monté à 2,03%, son plus haut niveau depuis 2011 peu après l'annonce.

Honda accélère, Tata se ratatine

Le constructeur automobile Honda a pris 1,12% après avoir publié vendredi des résultats en forte croissance et supérieurs à ses objectifs, grâce à la hausse de ses ventes, un rapport favorable entre les prix et les coûts de production et des effets de change positifs liés à la grande faiblesse du yen. Il s'est montré plutôt optimiste pour 2024/25 et a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant équivalent à 1,8 milliard d'euros.

En Inde, Tata Motors a déçu les investisseurs après ses résultats, notamment sur la marge de Jaguar Land Rover et chutait de 8,28%.

Shiseido brille

Le géant japonais des cosmétiques haut de gamme Shiseido (+3,24%) a annoncé vendredi avoir accusé de légères pertes au premier trimestre à cause de coûts de restructuration et d'une activité dans le "travel retail" (ventes dans les aéroports et autres points de vente détaxés) toujours en berne, mais a maintenu ses prévisions de croissance pour 2024.

Le pétrole en repli

Les prix du pétrole se tassaient encore lundi, dans le sillage de leur recul vendredi en raison d'une inquiétude pour la demande aux Etats-Unis, née du plongeon de la confiance des consommateurs américains.

Le baril de Brent reculait de 0,08% à 82,72 dollars et le baril de WTI américain cédait 0,06% à 78,21 dollars le baril.

L'euro était stable à 1,0772 dollar pour un euro.

Le bitcoin prenait 0,57% à 61.625 dollars.

afp/al