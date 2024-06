Aucun des pays qui n'ont pas encore rejoint l'euro ne remplit tous les critères d'adhésion et nombre d'entre eux se sont même écartés des règles établies de longue date pour l'adhésion à l'euro, a déclaré mercredi la Banque centrale européenne dans un rapport sur les candidats à l'adhésion à l'euro.

Tous les États membres de l'UE, à l'exception du Danemark, sont tenus d'adapter la monnaie commune, mais le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionné. Par conséquent, seuls quelques pays travaillent activement à leur adhésion, la plupart des autres préférant conserver l'effet de levier que leur confère une politique monétaire indépendante.

"Reflétant des conditions économiques difficiles, des progrès limités ont été réalisés en ce qui concerne le respect des critères de convergence", a déclaré la BCE dans un rapport d'étape bisannuel sur la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suède.

Mais les problèmes sont bien plus profonds que le simple respect des critères économiques, a ajouté la BCE.

"La qualité des institutions et de la gouvernance est relativement faible dans tous les pays d'Europe centrale et orientale examinés, en particulier en Bulgarie, en Roumanie et en Hongrie.

L'écart par rapport aux critères de l'euro est dû en grande partie aux retombées économiques de la guerre de la Russie en Ukraine, étant donné que la plupart des futurs membres de l'euro dépendent depuis longtemps de la Russie pour leurs besoins énergétiques.

La Hongrie semble être l'un des pays les moins performants.

Elle n'a pas respecté les règles relatives à l'inflation, à la dette, au déficit budgétaire et aux coûts d'emprunt à long terme, tandis que sa monnaie était très volatile et qu'elle n'a pas respecté les règles relatives à l'indépendance de la banque centrale et à l'interdiction du financement monétaire, a déclaré la BCE.

La Pologne et la Roumanie n'ont pas fait mieux non plus, car elles n'ont pas respecté les critères relatifs à l'inflation, au déficit et aux coûts d'emprunt à long terme, même si leurs niveaux d'endettement étaient bien inférieurs aux taux de référence.

La Pologne et la Roumanie ne respectent pas non plus les règles relatives à l'indépendance de la banque centrale et à l'interdiction du financement monétaire du gouvernement, a ajouté la BCE.

La Bulgarie, qui s'efforce activement d'adapter l'euro et espère encore y entrer l'année prochaine, n'a pas respecté les critères d'inflation et la BCE s'est déclarée préoccupée par les perspectives à plus long terme.

"À plus long terme, la durabilité de la convergence de l'inflation en Bulgarie suscite des inquiétudes", a déclaré la BCE. "Une convergence durable en Bulgarie nécessite des politiques économiques axées sur la stabilité et des réformes structurelles de grande ampleur. (Reportage de Balazs Koranyi, édition de Tomasz Janowski)