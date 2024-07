Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté en mai après avoir enregistré des baisses considérables au cours des deux mois précédents, mais la tendance est restée cohérente avec un assouplissement des conditions du marché du travail qui pourrait ouvrir la voie à une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), publié mardi par le département du travail, a montré qu'il y avait 1,22 poste vacant pour chaque chômeur en mai, un chiffre inchangé par rapport à avril et le ratio poste vacant/chômage le plus bas depuis 2021. Le ratio d'avril avait été estimé à 1,24. Le ratio n'est plus très loin de sa moyenne de 1,19 en 2019.

"Les données indiquent une normalisation en cours entre l'offre et la demande de main-d'œuvre", a déclaré Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics. "D'un point de vue politique, le défi de la Fed à l'avenir sera de maintenir les taux à un niveau qui permet non seulement de maîtriser l'inflation, mais aussi d'éviter de causer des dommages inutiles au marché du travail."

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont augmenté de 221 000 pour atteindre 8,140 millions le dernier jour du mois de mai, a déclaré le Bureau des statistiques du travail du département du travail. Les données du mois d'avril ont été révisées à la baisse et font état de 7,919 millions de postes non pourvus au lieu des 8,059 millions précédemment annoncés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 7,910 millions de postes à pourvoir en mai.

Les postes non pourvus ont atteint le chiffre record de 12,182 millions en mars 2022. Ils ont diminué de 1,2 million au cours de l'année.

Il y a eu 117 000 offres d'emploi supplémentaires dans les administrations d'État et locales, à l'exclusion de l'éducation. Les postes vacants ont augmenté de 97 000 dans le secteur de la fabrication de biens durables et de 37 000 dans l'administration fédérale. En revanche, le nombre d'emplois non pourvus a diminué de 147 000 dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, tandis que les services d'enseignement privés ont enregistré une baisse de 34 000 postes vacants.

Le rééquilibrage progressif du marché du travail et le ralentissement de l'inflation rapprochent la banque centrale américaine du début de son cycle d'assouplissement, les marchés financiers tablant toujours sur une première baisse des taux d'intérêt en septembre. Depuis juillet dernier, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %. La banque centrale a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis 2022 afin d'éradiquer l'inflation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mardi que les décideurs politiques voulaient voir plus de preuves que l'inflation se calmait, avant d'abaisser les coûts d'emprunt.

Les actions à Wall Street ont été mixtes. Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont augmenté.

LES EMBAUCHES AUGMENTENT

Le taux d'ouverture des emplois a augmenté, passant de 4,8 % en avril à 4,9 %. Les embauches ont augmenté de 141 000 pour atteindre 5,756 millions, soutenues par les services professionnels et les services aux entreprises ainsi que par la construction. En revanche, les embauches ont diminué dans le commerce de détail, l'hébergement et la restauration, ainsi que dans l'industrie manufacturière. Les embauches sont en baisse de 415 000 sur l'année. Le taux d'embauche est passé de 3,5 % en avril à 3,6 %.

Les licenciements ont augmenté de 112 000 pour atteindre 1,654 million, avec des pertes d'emplois dans les services professionnels et commerciaux, les loisirs et l'hôtellerie, ainsi que dans les autres services. Mais il y a eu moins de licenciements dans l'industrie manufacturière. Le taux de licenciements est resté inchangé à 1,0 % pour le troisième mois consécutif.

Le marché du travail n'étant pas aussi tendu que les années précédentes, les travailleurs sont moins nombreux à chercher un emploi.

Le nombre de personnes ayant quitté leur emploi a peu changé, à 3,459 millions, bien qu'il y ait eu plus de démissions dans l'industrie du commerce, des transports et des services publics ainsi que dans les activités financières et les services professionnels et d'affaires. Moins de travailleurs ont démissionné dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie.

Le taux de démission, considéré comme une mesure de la confiance dans le marché du travail, est resté inchangé à 2,2 % pour le quatrième mois consécutif. Un taux de démission stable laisse présager des pressions salariales modérées, ce qui est de bon augure pour les perspectives d'inflation globales.