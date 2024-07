Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté en mai après avoir enregistré des baisses considérables au cours des deux mois précédents, mais les licenciements ont augmenté dans un contexte de ralentissement de l'activité économique.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont augmenté de 221 000 pour atteindre 8,140 millions le dernier jour du mois de mai, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du département du Travail dans son rapport Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), publié mardi.

Les données du mois d'avril ont été révisées à la baisse et font état de 7,919 millions de postes non pourvus au lieu des 8,059 millions précédemment annoncés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 7,910 millions de postes à pourvoir en mai. Les postes non pourvus ont atteint un record de 12,182 millions en mars 2022.

Les licenciements ont augmenté de 112 000 pour atteindre 1,654 million en mai. Le rééquilibrage progressif du marché du travail et la baisse de l'inflation rapprochent la Réserve fédérale du début de son cycle d'assouplissement. Les marchés financiers envisagent toujours une première baisse des taux d'intérêt en septembre, bien que les responsables politiques aient récemment laissé entendre le contraire.

Depuis juillet dernier, la banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %. La Fed a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis 2022 pour lutter contre l'inflation. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction d'Andrea Ricci)