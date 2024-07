Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une baisse des taux d'intérêt américains est-elle à prévoir ? Si oui, quand ? Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi au Congrès que l'économie américaine n'était "plus en surchauffe", des propos qui suggèrent que les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt se renforcent. Certains investisseurs s'attendaient à ce que le président de la Fed, lors de son témoignage devant un groupe d'experts bancaires du Sénat, en fasse plus qu'il n'en a fait pour indiquer qu'une baisse était en bonne voie pour la réunion de septembre de la banque centrale. Pourtant, à la fin de la journée de mardi, cela semblait toujours être l'attente générale du marché : Les contrats à terme sur les Fed Funds évaluaient à près de 75 % la probabilité d'une réduction en septembre, selon CME FedWatch. Nous en saurons peut-être plus mercredi, lorsque M. Powell retournera au Capitole pour témoigner devant une commission de la Chambre des représentants. Le rapport de jeudi sur l'indice des prix à la consommation sera certainement suivi de près pour voir si l'inflation se modère effectivement au goût de la banque centrale. Une hausse surprise pourrait remettre en question les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt. Les marchés ont largement pris en compte le témoignage de M. Powell. L'indice de référence américain S&P 500 et l'indice MSCI des actions de tous les pays ont tous deux peu varié. Le dollar s'est légèrement apprécié, ce qui indique que certains investisseurs s'attendaient à un discours plus dovish de la part du chef de la Fed. Les actions ont été plus marquées en Europe, où les indices ont été affaiblis par la faiblesse des actions françaises en raison des incertitudes politiques persistantes. L'indice européen STOXX 600 a chuté de 0,9 %, sa plus forte baisse en un jour depuis près d'un mois. L'indice de référence français CAC 40 a chuté de 1,6 %, les investisseurs évaluant la situation politique après les élections législatives de dimanche. La politique a menacé de jeter une ombre sur les marchés de manière plus générale, alors que le président américain Joe Biden a subi des pressions pour abandonner sa candidature à la réélection après sa performance chancelante lors du débat face à l'ancien président Donald Trump. Entre-temps, le débat sur les taux devait également s'étendre à la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui se réunit mercredi. La RBNZ devrait maintenir son taux directeur pour une huitième réunion consécutive et ne baisser ses taux qu'une seule fois avant la fin de l'année, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. Mercredi également, les chiffres de l'inflation des prix à la production et à la consommation sont attendus en Chine, ce qui pourrait influencer les marchés. Mardi, l'indice chinois CSI300 a progressé de 1,2 %, soutenu par les valeurs technologiques.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Réunion de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande

- IPP/IPC de la Chine (juin)

- Le président de la Fed Powell témoigne pour la deuxième journée devant le Congrès.