Un regard sur les marchés américains et mondiaux à venir par Alun John

Jusqu'à la publication des chiffres de l'emploi la semaine dernière, les marchés étaient quasiment certains que la Réserve fédérale réduirait les taux d'intérêt avant sa réunion de mai - la question était de savoir si cette première réduction interviendrait en mars ou lors de la réunion de mai elle-même.

Aujourd'hui, même une baisse des taux en mai est moins certaine. Selon l'outil FedWatch du CME, le marché considère qu'il y a environ 30 % de chances que la Fed maintienne ses taux à leur niveau actuel après cette réunion, contre environ 10 % il y a une semaine, et moins de 5 % au début de l'année.

L'évolution de ces attentes sera probablement le principal moteur des fluctuations quotidiennes du marché au cours des prochaines semaines, tout comme les fluctuations quotidiennes des marchés au cours du premier mois de l'année 2024 étaient liées à la question de savoir si les réductions de taux interviendraient ou non en mars.

L'élément déclencheur du passage de mars à mai a été la publication, vendredi, de données montrant que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 353 000 le mois dernier, ce qui représente la plus forte hausse en un an et dépasse largement la moyenne de 18 000 établie par les économistes interrogés par l'agence Reuters.

"Un nombre d'emplois très élevé signifie que la Fed attendra", a déclaré James Knightley, économiste international en chef d'ING, qui prévoit une réduction des taux d'intérêt en mai.

Certains pensent que la Fed attendra jusqu'en juin. Ryan Wang, économiste américain de HSBC, qui est dans ce camp, a déclaré : "la résistance du marché du travail pourrait permettre aux décideurs du FOMC d'être plus prudents et de délibérer sur le calendrier de toute action".

Les traders digéraient également les dernières remarques du président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré dans une interview diffusée dimanche soir que la Fed peut être "prudente" en décidant du moment où elle réduira son taux d'intérêt de référence.

L'interview a eu lieu avant la publication du rapport sur l'emploi, mais elle a permis de souligner la tendance à la hausse des rendements obligataires et à l'appréciation du dollar.

Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans a atteint 4,094 % dans les heures de négociation en Asie lundi, soit une hausse d'environ 6 points de base, après avoir terminé la journée de vendredi en hausse de près de 17 points de base.

Les rendements à deux ans ont augmenté de huit points de base pour atteindre 4,451 %, leur plus haut niveau depuis un mois, ce qui a permis à l'indice du dollar d'atteindre son plus haut niveau depuis huit semaines et a pesé sur les contrats à terme du marché boursier américain, en baisse d'environ 0,2 % pour la dernière fois.

Lundi, l'enquête sur les agents de crédit et les données ISM sur l'activité des services seront publiées.

Le président de la Banque d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprimera plus tard dans la semaine.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Le président de la Banque fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, prendra la parole.

* Données sur les services de l'ISM en janvier aux États-Unis

* Résultats américains : Caterpillar, McDonalds, Tyson Foods, Simon Property