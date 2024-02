L'indice mondial des actions a légèrement baissé mercredi, tandis que les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé et que le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises, les investisseurs étant prudents à la veille des données sur l'inflation américaine qui pourraient influencer la politique de la Réserve Fédérale.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, est attendu jeudi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice ait augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle après une hausse de 0,2 % en décembre.

Les opérateurs ont déjà réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Fed après une série de données solides, notamment l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP). Ils s'attendent à ce qu'un cycle d'assouplissement démarre en juin, alors qu'ils tablaient sur mars au début de l'année 2024.

"Nous attendons les résultats de l'indice des prix à la consommation. Le marché va fluctuer", a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille et stratégiste en chef chez Natixis Investment Managers Solutions. "Entre l'IPC et l'IPP, on peut penser que l'inflation sera plus forte que prévu, voire qu'elle connaîtra une légère ré-accélération.

M. Janasiewicz a noté que les indices boursiers américains n'étaient pas loin des records atteints la semaine dernière, en partie grâce à des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, y compris un coup de pouce de la part de Nvidia grâce à l'optimisme concernant l'intelligence artificielle.

"Le marché a eu toutes les chances de se vendre, mais il se maintient plutôt bien", a déclaré M. Janasiewicz. "Il a en fait dépassé l'inflation dans une certaine mesure parce que les bénéfices ont été meilleurs que prévu.

D'autres données cette semaine pourraient influencer les attentes concernant la politique de la Fed, notamment la deuxième estimation du produit intérieur brut, les demandes d'allocations chômage et l'activité manufacturière.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,33 %.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a terminé en baisse de 23,39 points, soit 0,06 %, à 38 949,02 points.

Le S&P 500 a perdu 8,42 points, soit 0,17 %, à 5 069,76 points, tandis que le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 87,56 points, soit 0,55 %, à 15 947,74 points.

Les actions européennes ont reculé, les bénéfices des entreprises ayant pesé sur le sentiment, l'indice paneuropéen STOXX 600 clôturant en baisse de 0,35 %.

En ce qui concerne les devises, le dollar a bondi face à l'euro et au yen mercredi, les investisseurs se positionnant pour les données sur l'inflation américaine et européenne attendues jeudi, le rééquilibrage des portefeuilles en fin de mois étant également susceptible d'influencer la direction du marché.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a augmenté de 0,1% à 103,94.

L'euro était en baisse de 0,08 % à 1,0835 $. Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,12 % à 150,69.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé de manière générale, les rendements des obligations américaines de référence à 10 ans ayant baissé de 4,7 points de base à 4,268%, contre 4,315% mardi dernier, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 3,5 points de base à 4,4047%, contre 4,44%. Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 6,6 points de base à 4,6457%, contre 4,712%.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a bondi pour la cinquième journée, soutenu par les flux dans les nouveaux produits négociés en bourse de bitcoin au comptant aux États-Unis qui l'ont fait grimper de près de 40 % en février, ce qui marquerait son plus grand rallye mensuel depuis décembre 2020.

Il a augmenté de 5,96% à 60 111,00 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021.

Le prix de l'or a augmenté alors que les traders attendaient les données économiques et les commentaires des responsables de la banque centrale américaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,18% à 2 033,37 dollars l'once.

Dans le secteur des matières premières, le pétrole brut américain s'est stabilisé alors que le Brent a à peine progressé, les traders craignant que la Fed ne tarde à réduire ses taux d'intérêt. L'augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis a ajouté de la pression.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,42% à 78,54 dollars le baril, tandis que le Brent a terminé à 83,68 dollars, en hausse de 0,04% sur la journée. (Reportage de Tom Wilson à Londres et d'Ankur Banerjee à Singapour ; rédaction de Muralikumar Anantharaman, Jamie Freed, Tomasz Janowski, Nick Macfie, Aurora Ellis, Will Dunham et David Gregorio)