Les indices boursiers mondiaux ont baissé tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté et que le dollar américain a atteint son plus haut niveau en six mois mercredi, après que des données plus fortes que prévu sur le secteur des services aux États-Unis aient suggéré que les pressions inflationnistes persistent.

Les données de l'Institute for Supply Management (ISM) ont montré que l'indice PMI non manufacturier s'est redressé en août, avec des nouvelles commandes fermes et des entreprises payant des prix plus élevés pour les intrants.

Certains investisseurs ont déclaré que ces données pourraient renforcer les signes indiquant que les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps. On s'attend toujours à ce que la Réserve fédérale américaine fasse une pause dans ses augmentations de taux lorsqu'elle se réunira plus tard ce mois-ci.

Le Nasdaq a mené les baisses à Wall Street et la technologie a été le secteur le plus en baisse parmi les secteurs du S&P 500.

Les actions d'Apple ont chuté de 3,2 % après que le Wall Street Journal a rapporté, en citant des personnes familières avec le sujet, que la Chine avait interdit aux fonctionnaires des agences du gouvernement central d'utiliser des iPhones et d'autres appareils de marque étrangère dans le cadre de leur travail.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 212,46 points, soit 0,61 %, pour s'établir à 34 429,51 points, l'indice S&P 500 a perdu 37 points, soit 0,82 %, pour s'établir à 4 459,83 points et l'indice Nasdaq Composite a perdu 153,74 points, soit 1,1 %, pour s'établir à 13 867,21 points.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,59 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,64 %.

Dans d'autres données, l'activité manufacturière en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans la zone euro a diminué, tandis que leurs secteurs de services sont tombés en territoire de contraction.

Les investisseurs attendent également le rapport "Beige Book" de la Fed, prévu plus tard mercredi, pour un aperçu de l'économie américaine.

"Les deux grands défis auxquels la Fed est confrontée actuellement sont les risques que l'inflation s'installe et les risques que les consommateurs faiblissent lorsque l'excès d'épargne se tarit", a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, dans une note après la publication des données.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis six mois, à 105,03, et s'est maintenu à 104,95, en hausse de 0,2 %, l'euro ayant baissé de 0,08 % à 1,0711 dollar.

Sur le marché du Trésor, les obligations de référence à 10 ans étaient en hausse de 3,3 points de base à 4,302%, contre 4,268% mardi.

Les prix du pétrole ont baissé. Le brut américain a récemment baissé de 0,33% à 86,40 dollars le baril et le Brent était à 89,60 dollars, en baisse de 0,49% sur la journée.