Les indices boursiers mondiaux ont baissé et le dollar américain a augmenté vendredi, les investisseurs ayant digéré les commentaires des responsables de la Réserve fédérale qui ont signalé de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Les principaux indices boursiers américains ont enregistré des pertes au cours de la semaine, le Nasdaq mettant fin à une série de huit semaines de hausse. Le S&P 500 a mis fin à une série de cinq semaines de hausse.

La présidente de la banque centrale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré dans une interview accordée à Reuters que deux nouvelles hausses des taux d'intérêt cette année constituaient une projection "très raisonnable".

Lors de son témoignage devant les législateurs américains cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que la banque centrale n'avait pas atteint la fin de son cycle de resserrement, tout en rassurant sur le fait que la Fed procéderait avec prudence.

Le Nasdaq a mené les pertes à Wall Street, et tous les principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse sur la journée.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 219,28 points, soit 0,65 %, à 33 727,43, le S&P 500 a perdu 33,56 points, soit 0,77 %, à 4 348,33 et le Nasdaq Composite a chuté de 138,09 points, soit 1,01 %, à 13 492,52.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,34 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,95 %.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé, le marché s'attendant à au moins une nouvelle hausse des taux de la Fed à court terme et évaluant le potentiel de ralentissement de la croissance après une croissance plus faible que prévu dans la zone euro.

"Le marché des bons du Trésor intègre la réalité de la volonté des responsables de la politique monétaire de risquer un ralentissement économique d'une certaine importance dans leurs efforts pour rétablir la stabilité des prix", a déclaré Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Capital Markets à New York.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 6,2 points de base à 3,737 %, contre 3,799 % jeudi soir.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé après avoir appris que l'activité commerciale allemande, mesurée par les indices des directeurs d'achat (PMI), a considérablement ralenti en juin, tandis que l'activité commerciale française s'est contractée ce mois-ci pour la première fois en cinq mois.

Sur le marché des changes, les données moroses sur l'activité économique dans le monde entier ont également pesé sur le sentiment de risque. Les données publiées vendredi montrent que l'activité commerciale aux États-Unis est tombée à son plus bas niveau depuis trois mois en juin, la croissance du secteur des services s'étant ralentie pour la première fois cette année et la contraction du secteur manufacturier s'étant aggravée.

L'indice du dollar a augmenté de 0,469 %, tandis que l'euro a baissé de 0,58 % à 1,0892 $.

Les prix du pétrole ont terminé en baisse sur la journée et ont affiché une baisse hebdomadaire, les traders s'inquiétant de la demande.

Le Brent a perdu 29 cents pour s'établir à 73,85 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 35 cents pour s'établir à 69,16 dollars.