(Alliance News) - Les principaux indices européens se dirigent vers une ouverture baissière, selon les contrats à terme IG, tandis qu'à Taiwan le plus fort tremblement de terre en 25 ans a conduit à la fermeture de TSM et United Microelectronics, secouant également les marchés asiatiques.

Par ailleurs, l'indice de la banque Jibun pour le secteur des services japonais a été révisé à la baisse à 54,1 en mars, son plus haut niveau depuis sept mois, contre 54,9 en dix mois selon les estimations préliminaires, tandis qu'en Chine, l'indice Caixin des directeurs d'achat de services a atteint 52,7 points en mars, contre 52,5 en février. L'indice a montré une accélération marginale de la croissance par rapport au mois précédent.

Le FTSE Mib devrait donc baisser de 0,2 pour cent ou 61,4 après avoir clôturé mardi dans le rouge de 1,2 pour cent à 34 325,23.

Le FTSE 100 de Londres, quant à lui, devrait perdre 0,4 % ou 30,8 points, le CAC 40 de Paris est dans le rouge de 0,2 % ou 19,4 points et le DAX 40 de Francfort devrait être en baisse de 0,2 % ou 39,5 points.

Les principaux marchés boursiers et obligataires en Europe et aux États-Unis ont également terminé la journée dans le rouge hier soir. La hausse des prix du pétrole et des matières premières a alimenté les attentes en matière d'inflation, tandis que le renforcement des données économiques américaines a renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne réduise pas les taux d'intérêt autant qu'elle l'aurait souhaité cette année, a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank. Les données d'hier ont montré une reprise plus rapide que prévu des commandes d'usines, même si les offres d'emploi ont diminué plus que prévu.

"Contrairement à la forte croissance américaine et à la hausse de l'inflation américaine depuis le début de l'année, le ralentissement persistant de l'inflation européenne et la morosité des économies de la zone euro justifient une baisse des taux de la Banque centrale européenne et devraient continuer à peser sur l'EUR/USD. De l'autre côté de la Manche, des données ont fait naître l'espoir d'une réduction des taux par la Banque d'Angleterre : l'inflation de détail au Royaume-Uni est tombée à son niveau le plus bas depuis plus de deux ans", a ajouté l'analyste.

Dans l'ensemble, conclut M. Ozkardeskaya, "les États-Unis sont isolés, avec des données économiques étonnamment fortes et une inflation en hausse. Mais l'inflation en dollars pourrait facilement se propager au reste du monde si le dollar américain se renforce, soutenu par une baisse significative des attentes accommodantes de la Fed".

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens mardi soir, le Mid-Cap a chuté de 1,2 pour cent à 47 570,65, le Small-Cap a perdu 1,2 pour cent à 28 149,97 et l'Italie Growth a clôturé en baisse de 0,3 pour cent à 8 088,78.

Sur le Mib, Saipem s'est bien comportée, en hausse de 1,9%, suivant la hausse avec laquelle elle a terminé la dernière session avant Pâques, le prix du baril entraîné par les tensions au Moyen-Orient soutenant le sentiment sur le titre. La frappe aérienne israélienne sur l'ambassade iranienne en Syrie, qui a tué le commandant suprême iranien et d'autres personnes, a aggravé les tensions dans la région.

Eni a clôturé en hausse, augmentant de 2,6 % pour atteindre 15,03 euros par action, sa troisième session haussière consécutive.

Les valeurs financières ont baissé, à l'exception de BPM et Pop Sondrio, qui ont augmenté de 1,1 % et 0,9 % respectivement. Azimut Holding a chuté de 4,7%, Banca Generali de 2,1% et Mediolanum de 1,4%.

En queue de peloton, Brunello Cucinelli a perdu 4,0% à 101,80 euros. UBS a réduit son objectif de cours sur le titre à 120,00 EUR, contre 133,00 EUR.

Dans le segment des cadets, Fincantieri s'est bien comporté, avec une hausse de 4,4 % et, avec 15,4 millions d'unités, a également été le titre le plus échangé. Mais, même sur cette liste, les investisseurs baissiers l'ont emporté.

La Juventus FC a payé le prix de la dynamique négative en Serie A en abandonnant 4,7 % après l'augmentation de capital de la semaine dernière et la défaite contre la Lazio.

Iren a également été mauvais, en baisse de 4,4%, tandis que Tinexta a perdu du terrain, en baisse de 4,0%.

Dans les petites capitalisations, la force est sur algoWatt, en hausse de 6,0%. La société a clôturé sa sixième séance consécutive en hausse, portant son gain hebdomadaire à plus de 65%.

Seri Industrial - à parité - a indiqué avoir clôturé l'année 2023 avec une perte nette de 6,3 millions d'euros, contre une perte nette de 3,4 millions d'euros en 2022. Les revenus ont augmenté à 200,1 millions d'euros contre 199,6 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a augmenté à 22,9 millions d'euros contre 17,4 millions d'euros.

En queue de peloton, EEMS a cédé 34%, enregistrant la pire performance de son panier.

Parmi les PME, Illa a abandonné 10%, terminant en bas de la liste, tandis qu'Edil San Felice a réalisé une bonne performance, en hausse de 14% à 3,38 euros, bénéficiant de bons comptes 2023 publiés plus tôt dans la journée. La société a clôturé 2023 avec un bénéfice d'exploitation de 8,5 millions d'euros, en hausse de 79% par rapport à 4,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Lindbergh, en hausse de 15%, et Riba Mundo Tecnologia, en hausse de 14%, se sont également bien comportés, stimulés par leurs comptes 2023.

En Asie, le Nikkei a baissé de 0,9 %, le Hang Seng de 1,2 % et le Shanghai Composite de 0,1 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1 % à 39 170,24, le Nasdaq a chuté de 1 % à 16 240,45 et le S&P 500 a terminé en baisse de 0,7 % à 5 205,81.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0774 USD contre 1,0765 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2577 USD contre 1,2566 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 89,01 USD contre 89,05 USD la nuit dernière, tandis que l'or se négocie à 2 284,75 USD contre 2 259,15 USD mardi soir.

Le calendrier économique de mercredi en Europe comprend le budget du gouvernement français, à 0845 CET, et le chômage italien, prévu à 1000 CET. Une heure plus tard, l'inflation et le taux de chômage de la zone euro seront examinés, tandis qu'à 1115 CET, les résultats de la réunion de l'OPEP+ sont attendus.

Dans l'après-midi, à 1300 CET, les données sur les prêts hypothécaires arriveront des États-Unis tandis que les données sur l'emploi non agricole seront publiées à 1415 CET. L'indice PMI américain sera publié à 1600 CET, une demi-heure avant les stocks de pétrole brut. En outre, parmi les différents membres de la Réserve fédérale qui s'exprimeront mercredi, le discours du président de la banque centrale américaine Jerome Powell à 1810 CET se distingue.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats de Zucchi sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.