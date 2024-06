Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse mercredi, soutenue par la tech après le rebond du Nasdaq la veille à New York mais prudente face aux incertitudes concernant l'économie américaine, tandis que Hong Kong était freinée par les inquiétudes géopolitiques.

L'indice vedette Nikkei de la capitale nippone a gagné 1,26% à 39.667,07 points et l'indice élargi Topix a progressé dans une moindre mesure de 0,56% à 2.802,95 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng évoluait en légère hausse (+0,2% vers 06H30 GMT), alors que l'élan provoqué par l'autorisation de nouveaux jeux vidéo en ligne par Pékin était tempéré par des inquiétudes quant à la reprise économique en Chine.

La crainte d'une aggravation des tensions internationales pesait également, après l'annonce par les autorités canadiennes de leur intention d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques et les batteries fabriquées en Chine, emboîtant ainsi le pas aux Etats-Unis et à l'Union européenne.

La Bourse de Wall Street avait connu mardi une clôture mitigée, le Dow Jones reculant après un indicateur montrant le pessimisme accru des consommateurs aux Etats-Unis pour les mois à venir et des commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice d'inflation aux Etats-Unis PCE pour mai, attendu vendredi, sera ainsi scruté de près, après que la gouverneure de la Fed Michelle Bowman s'est dite ouverte à une hausse des taux de l'institution si l'inflation ne cesse pas de progresser.

"La publication jeudi de données macroéconomiques clés (comme les commandes de biens durables aux Etats-Unis, NDLR) pourrait introduire de la volatilité sur le marché" américain, ont commenté des courtiers du site AlgoTradeAlert.com dans une note.

Au Japon, la rechute du yen non loin du seuil de 160 yens pour un dollar ravivait le spectre d'une nouvelle intervention du gouvernement nippon sur le marché des changes, après celles de fin avril et début mai, certains analystes pensant toutefois que Tokyo attendra l'indice PCE avant toute décision.

Une partie des économistes estime par ailleurs que la Banque du Japon (BoJ) procédera le mois prochain à une hausse de taux, resserrant ainsi l'écart avec les politiques monétaires européennes et américaine qui pèse sur la devise japonaise.

Les valeurs technologiques nippones ont repris de l'entrain mercredi dans le sillage du fort rebond du géant américain des semi-conducteurs Nvidia, figure de proue de l'intelligence artificielle, après trois séances de chute.

Le secteur des puces s'est montré guilleret, Advantest bondissant de 7,01% tandis que Tokyo Electron a gagné 3,63% et Screen Holdings 2,07%.

Le yen reculait par rapport au dollar, qui valait 159,84 yens vers 06H30 GMT contre 159,70 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen était stable, à un euro pour 171,04 yens. Et la monnaie européenne cotait à 1,0701 dollar, contre 1,0710 dollar mardi.

Le pétrole était dans le vert: vers 06H20 GMT le baril de WTI américain s'appréciait de 0,62% à 81,33 dollars et celui de Brent de la mer du Nord prenait 0,59% à 85,51 dollars.

afp/ol