La gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, a déclaré mardi qu'elle aurait été favorable à l'idée d'attendre pour commencer à ralentir la réduction du bilan de la banque centrale américaine ou à un processus de réduction plus modéré que celui annoncé au début du mois.

Mme Bowman, dans des remarques préparées pour une conférence de la Banque du Japon à Tokyo, a déclaré qu'elle pensait que les niveaux de réserves des banques commerciales de la Fed restaient abondants, donnant aux responsables plus de temps pour procéder à l'objectif de réduction de 95 milliards de dollars par mois qui a été mis en place depuis le milieu de l'année 2022.

"Bien qu'il soit important de ralentir le rythme de liquidation du bilan lorsque les réserves s'approchent de niveaux suffisants, je pense que nous n'en sommes pas encore là", a-t-elle déclaré, notamment en raison de l'utilisation toujours possible de la facilité de prise en pension au jour le jour de la Fed (ON-RRP).

Le niveau des réserves que les banques détiennent auprès de la Fed est un élément clé pour déterminer la taille globale du bilan de la banque centrale, qui est passé d'environ 9 000 milliards de dollars en 2022 à environ 7 400 milliards de dollars aujourd'hui, grâce à un processus connu sous le nom de "resserrement quantitatif". Les responsables ne veulent pas voir se répéter ce qui s'est produit en septembre 2019, lorsqu'ils ont trop réduit le bilan et déclenché un accès de volatilité sur les marchés de financement à court terme.

Le 1er mai, la Fed a annoncé qu'elle commencerait à ralentir le rythme de réduction de son bilan. À l'heure actuelle, la Fed laisse jusqu'à 60 milliards de dollars par mois de bons du Trésor et 35 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires arriver à échéance dans son portefeuille obligataire sans être remplacés. Dans le cadre du plan qui doit débuter le mois prochain, le plafond pour les bons du Trésor serait ramené à 25 milliards de dollars, tandis que la limite d'échéance des titres adossés à des créances hypothécaires resterait inchangée.

Le compte-rendu de la réunion du 30 avril et du 1er mai, au cours de laquelle la décision a été prise, a été publié la semaine dernière et a montré que tous les responsables de la Fed n'étaient pas favorables à ce changement dès maintenant, et les remarques de Mme Bowman indiquent qu'elle faisait partie des "quelques participants" qui auraient préféré attendre.

"Selon moi, il est important de continuer à réduire la taille du bilan afin d'atteindre des réserves suffisantes dès que possible et alors que l'économie est encore forte", a déclaré Mme Bowman. "Cela permettra à la Réserve fédérale d'utiliser son bilan de manière plus efficace et plus crédible pour répondre aux futurs chocs économiques et financiers.

M. Bowman a également déclaré qu'il était important que les responsables de la Fed communiquent efficacement sur le fait que tout changement dans la liquidation du bilan ne reflète pas un changement dans la politique monétaire, y compris les taux d'intérêt.

La Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 % depuis juillet dernier, et ses responsables ont récemment indiqué qu'ils n'étaient pas pressés d'entamer des réductions de taux parce que l'inflation s'est avérée plus résistante qu'ils ne l'avaient estimé.

En ce qui concerne les autres aspects du bilan à plus long terme, Mme Bowman a déclaré qu'elle était favorable à un portefeuille composé principalement de bons du Trésor et à un portefeuille "légèrement orienté" vers des échéances plus courtes, ce qui offrirait à la Fed une plus grande flexibilité. (Reportage de Dan Burns ; édition de Jonathan Oatis)