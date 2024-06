La gouverneure de la Réserve fédérale américaine, Michelle Bowman, a réitéré mardi son opinion selon laquelle le maintien d'un taux directeur stable "pendant un certain temps" sera probablement suffisant pour maîtriser l'inflation, mais elle a également réitéré sa volonté d'augmenter les coûts d'emprunt si cela s'avère nécessaire.

"L'inflation aux États-Unis reste élevée et je vois encore un certain nombre de risques d'inflation à la hausse qui affectent mes perspectives", a déclaré Mme Bowman dans des remarques préparées pour être prononcées à Londres.

Les améliorations de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre due à l'immigration, qui ont toutes deux contribué à faire baisser l'inflation l'année dernière, ne devraient pas se poursuivre, a-t-elle ajouté. Les conflits régionaux pourraient exercer une pression à la hausse sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires ; des conditions financières plus souples ou des mesures de relance budgétaire pourraient également alimenter l'inflation, a-t-elle ajouté.

Les besoins des immigrants en matière de logement, ainsi que les tensions persistantes sur le marché du travail, pourraient également faire grimper les prix.

"Si les nouvelles données indiquent que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif de 2 %, il conviendra éventuellement d'abaisser progressivement le taux des fonds fédéraux pour éviter que la politique monétaire ne devienne trop restrictive", a-t-elle déclaré.

Toutefois, l'économie n'en est "pas encore" à ce stade, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle resterait "prudente" dans son approche de la politique monétaire et prédisant que les banques centrales d'autres pays pourraient assouplir leur politique plus tôt ou plus rapidement que la Fed.

Mme Bowman est l'une des voix les plus optimistes de la Fed, et les remarques qu'elle a formulées mardi n'ont pas fait exception.

Au début du mois, la Fed a maintenu son taux directeur dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 % qu'elle a adoptée en juillet dernier. De nouvelles projections ont montré qu'aucun décideur de la Fed ne s'attendait à relever les taux à partir de maintenant, et le décideur médian n'envisage qu'une seule réduction des taux avant la fin de l'année.

"À l'avenir, je surveillerai de près les nouvelles données afin de déterminer si la politique monétaire américaine est suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à notre objectif de 2 % au fil du temps", a déclaré M. Bowman.

Depuis le début de l'année, il n'y a eu que de "modestes progrès" en matière d'inflation, a-t-elle ajouté. "Je m'attends à ce que l'inflation reste élevée pendant un certain temps. (Reportage d'Ann Saphir à Berkeley, Californie ; édition de Matthew Lewis)