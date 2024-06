Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Michelle Bowman, a réaffirmé jeudi qu'elle n'était toujours pas prête à soutenir une baisse des taux d'intérêt de la banque centrale alors que les pressions inflationnistes restent élevées.

L'orientation actuelle des taux d'intérêt de la Fed reste restrictive et les pressions sur les prix devraient se calmer même si la politique monétaire est maintenue aux niveaux actuels, a déclaré Mme Bowman dans le texte d'un discours préparé pour être prononcé devant la convention annuelle 2024 de l'Idaho, Nevada, Oregon et Washington Bankers Association, qui s'est tenue à Stevenson, Washington.

Si les nouvelles données indiquent que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif de 2 %, il conviendra éventuellement d'abaisser progressivement le taux des fonds fédéraux pour éviter que la politique monétaire ne devienne trop restrictive, a déclaré M. Bowman, ajoutant que nous n'en sommes pas encore au point où il conviendrait d'abaisser le taux directeur, et que je continue de voir un certain nombre de risques à la hausse pour l'inflation.

M. Bowman a ajouté : "Je reste disposé à relever la fourchette cible du taux des fonds fédéraux lors d'une prochaine réunion si les données disponibles indiquent que les progrès en matière d'inflation ont stagné ou se sont inversés.

Les remarques de la gouverneure de la Fed s'inscrivent largement dans la lignée des commentaires qu'elle a récemment formulés sur les perspectives économiques et politiques. Elle s'est exprimée alors que les responsables de la Fed cherchent des preuves que les pressions inflationnistes se rapprochent de plus en plus de l'objectif de 2 %. Les responsables ont actuellement prévu une réduction d'un quart de point de pourcentage pour cette année, et de nombreux marchés pensent que cela se produira lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market de septembre.

En début de semaine, Mme Bowman a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de réduction cette année et qu'elle envisageait la possibilité d'un assouplissement l'année prochaine.

Dans son discours de jeudi, Mme Bowman a déclaré que l'activité globale était forte cette année, mais qu'elle s'était ralentie, dans un contexte de ralentissement des progrès en matière d'inflation. Elle a noté qu'un assouplissement des conditions financières créait des défis pour l'orientation future des prix.

Il existe également un risque que l'assouplissement des conditions financières depuis la fin de l'année dernière, reflétant des gains considérables dans les valorisations des actions, et des mesures de relance budgétaire supplémentaires ajoutent de l'élan à la demande, bloquant tout progrès supplémentaire ou provoquant même une réaccélération de l'inflation, a-t-elle déclaré.

Mme Bowman a également déclaré que la diminution du nombre de banques aux États-Unis constituait un problème. Dans le même temps, il n'y a pas assez de nouvelles banques qui sont créées.

L'absence de création de banques de novo à long terme créera un vide dans le système bancaire, vide qui pourrait contribuer à une diminution de la disponibilité de crédits fiables et à des prix équitables, à l'absence de services financiers sur les marchés mal desservis et à la poursuite du transfert d'activités bancaires en dehors du système bancaire, a-t-elle déclaré. (Reportage de Michael S. Derby ; Rédaction d'Andrea Ricci)