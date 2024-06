par Stoyan Nenov et Georgi Slavov

SOFIA, 10 juin (Reuters) - Le parti de centre-droit GERB est donné en tête des élections législatives anticipées organisées dimanche en Bulgarie, selon un sondage de sortie des urnes, mais il devra conclure des accords pour former une coalition gouvernementale, faute de majorité parlementaire.

D'après un sondage réalisé par Alpha Research, le GERB obtiendrait 26,2% des suffrages, tandis que le parti réformiste Nous continuons le changement (PP) est donné à 15,7%.

Le parti ultranationaliste pro-russe Revival devrait obtenir la troisième place avec 14,5% des voix, devant le Mouvement pour les droits et la liberté (MRF), qui représente principalement la minorité ethnique turque de Bulgarie, crédité de 14,3%.

Cela signifierait que le GERB disposerait de 73 sièges au Parlement, qui en compte 240. Le PP en obtiendrait 44, soit un peu plus que Revival (41) et MRF (40), selon Alpha Research.

Les résultats préliminaires de ces élections législatives, les sixièmes en trois ans, sont attendus d'ici lundi matin.

La Bulgarie a besoin d'une période de stabilité pour accélérer l'utilisation des fonds de l'Union européenne destinés à ses infrastructures défaillantes et pour inciter à l'adoption de l'euro et à une participation pleine et entière à l'espace Schengen, espace européen ouvert aux frontières.

Les projets d'adhésion à la zone euro ont déjà été repoussés à deux reprises en raison d'objectifs d'inflation non atteints. L'adhésion est actuellement prévue pour le 25 janvier 2025. (Georgi Slavov et Stoyan Nenov; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)