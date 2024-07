Le dollar canadien s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau en plus d'une semaine par rapport à sa contrepartie américaine mercredi, alors que les prix du pétrole ont augmenté et que les données économiques ont renforcé les preuves récentes d'un ralentissement de l'activité aux États-Unis.

Le huard se négociait 0,3 % plus haut à 1,3636 pour un dollar américain, ou 73,34 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis le 25 juin à 1,36175.

"Il s'agit plus d'une histoire américaine que canadienne", a déclaré Tony Valente, cambiste principal chez AscendantFX. "Le dollar est mis sous pression par les récentes données américaines ce matin et le CAD en profite.

Le dollar américain a chuté par rapport à un panier de devises principales après qu'une mesure de l'activité du secteur des services américain ait chuté à son plus bas niveau depuis quatre ans en juin.

Lors de leur dernière réunion, les responsables de la Réserve fédérale ont reconnu que l'économie américaine semblait ralentir et que "les pressions sur les prix diminuaient", mais ils ont tout de même conseillé d'attendre avant de s'engager à réduire les taux d'intérêt.

Le dollar canadien devrait se renforcer au cours de l'année à venir, mais ses gains seront limités après que la Banque du Canada a commencé à réduire ses taux d'intérêt avant la Réserve fédérale et alors que les élections américaines alimentent l'incertitude économique, selon un sondage Reuters.

Le Canada a enregistré un déficit commercial plus important que prévu de 1,93 milliard de dollars canadiens (1,41 milliard de dollars) en mai, le troisième déficit mensuel consécutif, les exportations ayant diminué plus rapidement que les importations, selon des données publiées mercredi.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a augmenté de 1,3 % à 83,88 dollars le baril après une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis, tandis que les rendements obligataires canadiens ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain.

Le taux à 10 ans a baissé de 5,4 points de base à 3,555%, se retirant d'un plus haut d'un mois à 3,659% qu'il a touché lors de la session de mardi. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Josie Kao)