Le dollar canadien a légèrement augmenté par rapport à son homologue américain jeudi, en raison de la hausse des prix du pétrole, mais le mouvement a été limité avant les données sur l'inflation américaine et le rapport sur le PIB national.

Le huard s'échangeait 0,1 % plus haut à 1,3690 pour un dollar américain, ou 73,05 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3677 à 1,3712.

Les investisseurs attendent la publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, ainsi que les données du PIB canadien pour le mois d'avril. Les économistes prévoient une croissance de l'économie canadienne de 0,3 %.

Il est peu probable que les données fassent dérailler de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la Banque du Canada, a déclaré Aaron Hurd, gestionnaire principal de portefeuille dans le groupe des devises chez State Street Global Advisors, ajoutant que la BdC a été claire sur le fait qu'"il y a de la place pour que les choses se redressent et qu'il y ait encore une désinflation régulière".

Au début du mois, la BdC est devenue la première banque centrale du G7 à assouplir sa politique, en abaissant son taux de référence de 25 points de base à 4,75 %. Les investisseurs considèrent qu'il y a environ 40 % de chances qu'une nouvelle baisse ait lieu en juillet.

"Les États-Unis bénéficient toujours de taux plus élevés, d'une croissance plus forte et d'une offre de valeurs refuges", a déclaré M. Hurd. "La divergence avec la Banque du Canada et la Fed ... Je continue de penser que cela risque de nous faire franchir la barre des 1,40".

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a augmenté alors que les risques de perturbation de l'offre liés aux tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient ont contribué à contrer les craintes relatives à la demande. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 81,74 dollars le baril, soit une hausse de 1 %.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en baisse de 1,8 point de base à 3,472% après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 10 juin à 3,522%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Sandra Maler)