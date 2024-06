Certaines banques de la zone euro n'ont pas atteint les objectifs de la Banque centrale européenne en matière de climat et pourraient se voir infliger des amendes, a déclaré un haut responsable de la BCE dans une interview publiée mercredi.

La BCE a remis aux banques une liste d'échéances pour la prise en compte des risques liés au changement climatique, depuis les inondations et les sécheresses jusqu'à la transition vers de nouvelles sources d'énergie, dans la manière dont elles exercent leurs activités.

Mais certaines banques ont pris du retard, a déclaré Kerstin af Jochnick, membre du conseil de surveillance de la BCE, au journal espagnol Cinco Dias.

"Nous avons informé quelques banques que, selon notre évaluation actuelle, elles n'ont pas respecté les étapes intermédiaires, ce qui signifie qu'elles risquent de devoir payer une pénalité pécuniaire", a déclaré Mme af Jochnick.

La BCE peut infliger aux banques des amendes allant jusqu'à 5 % de leur chiffre d'affaires quotidien jusqu'à ce que le problème soit résolu ou pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois. Les banques ont le droit d'être entendues avant que l'amende, appelée "astreinte" dans le jargon de la BCE, ne soit appliquée.

"Les autorités de surveillance devront évaluer les documents soumis par les banques et le nombre total de jours pendant lesquels elles n'ont pas respecté les délais que nous leur avions fixés", a déclaré M. Jochnick. "Cela constituera la base de toute sanction potentielle, qui devra être décidée par le conseil de surveillance. Il s'agit donc d'un processus qui n'est pas encore terminé.

La BCE met la pression sur les retardataires depuis plus d'un an, avec un certain succès.

Claudia Buch, la principale autorité de surveillance de la BCE, a déclaré mardi que "presque toutes les banques" avaient reconnu qu'elles étaient confrontées à des risques financiers importants liés au changement climatique et qu'elles "ajustaient leur gestion des risques étape par étape".

La BCE, qui supervise les grandes banques de la zone euro et définit la politique monétaire de la région, devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt jeudi, signe que sa lutte contre l'inflation touche à sa fin.