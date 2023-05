Les marchés ne manqueront pas d'événements, de données et de rebondissements dans les jours à venir.

La querelle sur le plafond de la dette à Washington se poursuit, les électeurs grecs se rendent aux urnes et les données des États-Unis à la Chine et à l'Europe pourraient montrer à quel point l'inflation et la croissance économique se relâchent rapidement.

Kevin Buckland à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, Naomi Rovnick à Londres et Yoruk Bahceli à Amsterdam vous donnent un aperçu de la semaine à venir sur les marchés.

1/ SURVEILLANCE DES ÉTATS-UNIS

Les données critiques sur l'inflation américaine permettront aux investisseurs d'évaluer si la Réserve fédérale sera en mesure de mettre en pause son cycle de hausse des taux d'intérêt, comme beaucoup l'attendent à Wall street.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), suivi par la Fed, est attendu vendredi pour le mois d'avril.

L'indice a augmenté de 0,1 % en mars. Il s'agit de la hausse la plus faible depuis juillet et, avec le ralentissement de l'indice des prix à la consommation en avril, qui est passé sous la barre des 5 % en base annuelle, l'espoir de voir les taux atteindre leur maximum s'est accru.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, qui s'est tenue mercredi, pourrait fournir davantage d'indices sur l'imminence d'une pause dans les taux d'intérêt.

Les marchés sont également préoccupés par la date limite du 1er juin, date à laquelle le gouvernement fédéral pourrait se retrouver en défaut de paiement de certaines dettes, à moins que le plafond de la dette nationale ne soit relevé. Il existe des signes positifs en faveur d'un accord, mais tout titre suggérant qu'un accord reste hors de portée pèsera probablement sur les marchés.

2/ STUTTERING

Le sentiment à l'égard de la Chine est en train de changer, alors que la morosité des consommateurs coupe court à la reprise post-pandémique qui était censée compenser les ralentissements aux États-Unis et en Europe.

Le yuan a atteint son plus bas niveau en 5 mois et demi ces derniers jours et l'indice de surprise économique de Citi pour la Chine est à son plus bas niveau depuis janvier. Les attentes en matière de mesures de relance - monétaires, fiscales ou les deux - augmentent. Bien que la Chine ait maintenu ses taux de prêt de référence inchangés pour le neuvième mois en mai.

Dans le même temps, les tensions géopolitiques augmentent après qu'un communiqué commun du G7 publié samedi a pointé du doigt la Chine sur des questions allant de Taïwan et des armes nucléaires à la coercition économique et aux violations des droits de l'homme, soulignant les tensions généralisées entre Pékin et le groupe des pays riches, y compris les États-Unis.

Les chiffres des prix à la consommation publiés vendredi à Tokyo, qui précèdent de plusieurs semaines les données nationales, sont au centre de l'attention des observateurs de la Banque du Japon. Les traders ont pratiquement abandonné l'idée d'un changement de cap hawkish de la BOJ en juin, ce qui pourrait préparer les marchés à une mauvaise surprise en cas de chiffres très élevés.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se réunit mercredi, et les attentes d'une hausse de taux d'un demi-point ont augmenté après un budget plus expansionniste que prévu.

3/ PMI TEFLON

Pour les actions, les bonnes données peuvent être de mauvaises nouvelles.

L'indice composite des directeurs d'achat de S&P Global pour les États-Unis, considéré comme un indicateur en temps réel de la conjoncture, est en hausse depuis cinq mois. Si l'amélioration se poursuit lors de la prochaine enquête, publiée le 23 mai en même temps que les indices PMI mondiaux, cela pourrait décevoir les investisseurs qui ont poussé les valorisations des actions à la hausse parce qu'ils s'attendent à une récession.

Les grandes valeurs technologiques qui dominent les indices américains peuvent tirer leur épingle du jeu lorsque l'économie est faible, car cela encourage les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed, ce qui stimule l'appétit pour le risque des entreprises dont les plans d'affaires intègrent l'innovation à un stade précoce.

En Europe, le tableau est contrasté. Des indices PMI meilleurs que prévu pourraient être bénéfiques pour les actions régionales. Mais l'indice Stoxx Europe 600, en hausse de 10 % cette année, a également été soutenu par les craintes de récession aux États-Unis, qui ont incité les investisseurs à se diversifier en Europe.

4/ UNE ÉTOILE QUI S'ÉTEINT

La livre sterling est la devise la plus performante par rapport au dollar depuis le début de l'année, en partie grâce aux attentes de la Banque d'Angleterre, qui devrait relever ses taux d'intérêt, actuellement de 4,5 %.

Cependant, ce discours pourrait s'essouffler si les données sur l'inflation du mois d'avril, publiées mercredi, montrent que la hausse des prix est en train de se modérer.

L'inflation britannique était de 10,1 % en mars, la plus élevée d'Europe occidentale. Mais depuis, certains signes de ralentissement de l'inflation sur le marché de l'emploi sont apparus, le taux de chômage britannique remontant à 3,9 %. Alors que la croissance annuelle des salaires s'est maintenue à 5,8 % en mars, le nombre de personnes changeant d'emploi a encore diminué.

Certains économistes estiment que la croissance des salaires va s'affaiblir à l'avenir, ce qui suggère que les taux britanniques pourraient avoir atteint leur maximum, et la force de la livre sterling avec.

5/ ENCORE AUX URNES ?

Le parti au pouvoir en Grèce, Nouvelle Démocratie, a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives de dimanche, mais n'a pas atteint le seuil nécessaire pour former un gouvernement, ce qui rend plus probable un second tour dans un mois.

À partir de lundi, la présidente grecque, Katerina Sakellaropoulou, donnera aux trois premiers partis - Nouvelle Démocratie, Syriza et le parti socialiste PASOK - trois jours chacun à tour de rôle pour former un gouvernement de coalition. S'ils échouent tous, un gouvernement intérimaire sera nommé pour préparer de nouvelles élections environ un mois plus tard.

Les marchés ont salué les résultats - les rendements des obligations grecques ont baissé, les spreads se sont resserrés et les actions se sont redressées en réponse, prolongeant leur récente surperformance.

Nombreux sont ceux qui considèrent ces élections comme la dernière étape pour que la Grèce retrouve une note de crédit de qualité, plus de dix ans après avoir été rétrogradée au rang d'emprunteur de pacotille.