Les actions européennes ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2022 et les rendements obligataires ont baissé lundi, au début d'une semaine chargée avec des résultats d'entreprises importants, des données sur l'inflation en Europe, des réunions de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre et des chiffres sur l'emploi aux États-Unis.

L'indice européen STOXX 600 a légèrement augmenté, aidé par la force du secteur de l'énergie sur les tensions renouvelées au Moyen-Orient, atteignant de nouveaux plus hauts de deux ans après sa plus grande hausse hebdomadaire en plus de deux mois la semaine dernière.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont également restés stables, suggérant qu'il n'y a pas de perturbation immédiate de la position du S&P 500 à ses plus hauts niveaux historiques, stimulée par les données de cette année montrant que la croissance économique se maintient tandis que l'inflation continue de baisser, ce qui permet à la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les actions asiatiques ont augmenté, les nouvelles mesures prises par Pékin pour stabiliser le marché local l'emportant sur l'effet négatif de la liquidation du géant de l'immobilier China Evergrande.

Toutefois, l'agenda de cette semaine est chargé et pourrait perturber ce ton globalement positif.

Cinq des "Sept Magnifiques", les grandes valeurs technologiques américaines qui ont dominé les marchés américains ces derniers mois, publient leurs résultats cette semaine, tandis que la Fed conclut sa réunion de fixation des taux mercredi et que les chiffres de l'emploi non agricole, toujours cruciaux, sont publiés vendredi.

"Il est possible que les attentes en matière de réduction des taux américains rebondissent cette semaine", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"De nombreux économistes ont prévenu la dernière fois que (le président de la Réserve fédérale Jerome) Powell repousserait les attentes du marché en matière de réduction des taux, et il a choisi de ne pas le faire, donc nous devrons voir ce qu'il fait."

"Cela se répercute ensuite sur les emplois non agricoles, en particulier sur l'inflation salariale, car même si Powell ne repousse pas les attentes, si l'aspect inflation salariale des emplois est un peu plus ferme, le marché interprétera cela comme une nécessité d'être prudent et que les baisses de taux de mars sont trop précoces."

Les rendements américains ont fortement baissé en novembre et en décembre de l'année dernière, ce qui a permis aux actions de se redresser, car on s'attendait à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux dès le mois de mars, mais ils ont augmenté cette année, car les opérateurs ont réduit leurs paris.

La plupart des économistes prévoient une première baisse en juin, mais les opérateurs évaluent le risque d'une baisse en mars comme s'il s'agissait d'un jeu de pile ou face, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les données de vendredi ont montré une modération continue de l'inflation des consommateurs américains, ce qui a renforcé l'idée d'une réduction des taux de la Fed dans les mois à venir, mais a également suggéré que les décideurs politiques n'étaient pas pressés de se précipiter.

Le dollar et les rendements du Trésor américain se situaient au milieu de leur fourchette récente lundi, le rendement de référence à 10 ans ayant baissé de près de 6 points de base à 4,101 %.

Les investisseurs ont également été sensibles aux risques géopolitiques, le pétrole ayant augmenté après qu'une attaque de missiles des Houthis a provoqué un incendie sur un pétrolier en mer Rouge et qu'une attaque de drone a tué trois soldats américains en Jordanie.

En Asie, le principal frein aux actions est venu d'une décision du tribunal de Hong Kong de liquider Evergrande, l'exemple type de l'effondrement de l'immobilier en Chine.

Le Hang Seng de Hong Kong a réduit ses gains à la suite de cette nouvelle et a clôturé en hausse de 0,78 %, en retrait du gain de 1,9 % réalisé après que l'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières a déclaré dimanche qu'elle suspendrait totalement le prêt d'actions à diffusion restreinte.

Les valeurs sûres de la Chine continentale ont eu du mal à progresser au début de la séance et ont finalement chuté de 0,9 %.

"Les gens veulent croire en ce que (Pékin) fait, c'est juste qu'ils ont eu un peu de mal à communiquer leurs intentions politiques au début de l'année", a déclaré Damien Boey, stratégiste macroéconomique en chef chez Barrenjoey à Sydney.

L'indice du dollar américain, qui suit l'évolution de la devise par rapport à six autres devises, est resté au milieu de sa fourchette des deux dernières semaines, à 103,55, sans changement par rapport à vendredi, bien que l'euro ait atteint son niveau le plus bas en cinq mois, à cause de la livre.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 15 cents, soit 0,2 %, pour atteindre 83,40 dollars le baril.

L'or Haven a gagné 0,5 % à 2 028,9 dollars l'once.