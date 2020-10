Devises: calme plat pour la paire euro-dollar, la livre part du bon pied

Londres (awp/afp) - La monnaie unique européenne était stable vendredi face au dollar, après avoir cédé du terrain la veille, tandis que la livre sterling abordait une journée cruciale pour les négociations sur le Brexit avec un brin d'optimisme.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro était quasiment inchangé face au billet vert, à 1,1707 dollar.

Dans le même temps, la livre sterling grappillait 0,21% face au billet vert à 1,2934 dollar, et 0,22% face à l'euro, à 90,52 pence pour un euro.

"Il semble que les marchés ne s'attendent pas à un scénario de +no deal+ (absence d'accord), la livre restant très proche de 1,30 dollar", a estimé Ricardo Evangelista, analyste de Activtrades.

Face au dollar, la monnaie britannique restait en effet bien plus proche de son plus haut annuel atteint début septembre, près de 1,35 dollar, que de son plus bas mi-mars, sous 1,15 dollar.

Le dialogue de sourds pratiqué par les deux parties, Union européenne et Royaume-Uni, "est considéré comme une manoeuvre tactique plutôt qu'une réticence à négocier", a ajouté M. Evangelista.

"Néanmoins, la livre sterling devrait connaître une période de turbulences", chaque déclaration "étant susceptible d'accroître la volatilité", a-t-il complété.

Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont demandé jeudi au Royaume-Uni de "faire le nécessaire" pour débloquer les négociations commerciales post-Brexit, provoquant l'irritation de Londres.

Cette crispation intervient au moment où le Premier ministre britannique Boris Johnson laisse planer la menace de quitter les discussions. Il doit se prononcer vendredi sur le sujet, à la lumière des "résultats" du sommet européen.

Voix qui compte sur les marchés, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a par ailleurs estimé jeudi qu'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne scellant leurs relations post-Brexit finira par être conclu en raison des enjeux considérables pour les deux parties.

Les cambistes regardaient également avec attention l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde, qui a, cette semaine, "joué en faveur du dollar américain", valeur refuge désignée, a souligné Derek Halpenny, de MUFG.

Cours de vendredi Cours de jeudi -------------------------------------- 08H55 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1707 1,1708 EUR/JPY 123,17 123,45 EUR/CHF 1,0714 1,0708 EUR/GBP 0,9052 0,9069 USD/JPY 105,22 105,45 USD/CHF 0,9153 0,9146 GBP/USD 1,2934 1,2909

afp/lk