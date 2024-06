Devises : écarts globalement nuls, le Franc suisse prend 0,6%

Séance sans grand relief (à la veille d'un jour férié aux US) avec un E/$ figé autour de 1,0735, une Livre Sterling à -0,05% vers 1,2695, un Yen à -0,05% également vers 157,80... mais ce fut la journée du Franc suisse qui grimpe de +0,6% face au $ vers 0,8640 et d'autant contre l'Euro vers 0,9490.



L'Euro n'a pas réagi au chiffre de l'inflation dans l'Eurozone qui s'établit à +2,6% en mai 2024, contre 2,4% en avril.

Un an auparavant, il était de 6,1%, fait savoir Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, le moral des investisseurs allemands ne s'est que très légèrement amélioré au mois de juin, alors que les économistes attendaient une hausse plus franche, montre l'enquête mensuelle de l'institut ZEW publiée mardi.

L'indice s'est établi à 47,5 points ce mois-ci, en hausse de 0,4 point par rapport aux 47,1 de mai, là où les analystes de BofA le voyaient monter à 50.



L'après midi a été ponctué par plusieurs indicateurs américains dont l'impact s'est avéré inexistant : le '$-Index' n'a pas bronché, et il est resté stable à 105,30.



Les ventes de détail ont progressé de 0,1% après avoir reculé de 0,2% en avril par rapport au mois précédent (chiffre révisé d'une stagnation annoncée initialement) selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines se sont néanmoins tassées de 0,1% le mois dernier, après une diminution de même ampleur en avril.

Les chiffres de la production industrielle aux Etats-Unis (-0,9%) confirment qu'aucun redressement marqué de l'activité ne se profile dans le secteur manufacturier.





