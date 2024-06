Devises : l'Euro est résilient malgré un médiocre indice ISO

L'Euro entame la semaine sur un rebond de +0,35% vers 1,0725/1,0730$.

Faute d'éléments directeurs (rien à l'agenda aux US ce lundi, par d'interventions de membres de la FED), le Dollar a peu décalé (-0,2% à 105,58) après avoir rouvert stable vers 105,85.



Côté macro-économie, le seul chiffre du jour provient d'Allemagne avec l'indice Ifo du climat des affaires qui recule de -0,7 à 88,6.

La détérioration plus nette que prévue de la confiance des entreprises allemandes en juin, montre que la première économie d'Europe n'est pas encore sortie de l'ornière.



Le Dollar tient bon depuis 15 jours face à l'Euro grâce aux turbulences politiques en Europe mais questionnements se font plus prégnants à quelques jours du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, programmé ce jeudi, en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre aux Etats-Unis.



Joe Biden sera t'il en mesure de donner la réplique à Donald Trump et surmonter un débat qui pourrait être 'sans concession' ?



Les marchés devraient par ailleurs rester en proie aux incertitudes concernant le rythme de l'inflation Outre-Atlantique.



Dans ce contexte, les intervenants suivront avec attention la publication vendredi de l'indice d'inflation 'PCE', particulièrement surveillé par la Fed.

A noter la faiblesse du Franc suisse qui cède 0,05% face au Dollar et -0,45% face à l'Euro à 0,8585



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.