Devises : le Dollar insensible à des taux US grimpant à 1,29%

Le FOREX a été très calme, malgré le retour des cambistes américains après 3 jours de congé... et malgré surtout une tension des taux longs US (hausse de la rémunération du $ de +9Pts à 1,288%) bien supérieure à celle observée sur les Bunds (+4Pts) ou les OAT (+5Pts vers 0,11%).

Cela commence à ressembler à une alerte rouge sur les T-Bonds aux Etats Unis mais ç n'a p&s vraiment attiré les acheteurs puisque le $ reprend juste les 0,15% perdus la veille, sit une complète stagnation depuis vendredi, autour de 1,210%.

Si le $ semble gagner du terrain face au Yen (+0,5% à 105,9), c'est que la devise japonaise recule nettement pour la seconde séance consécutive, alors que la bourse de Tokyo bat record sur record, au motif d'une croissance plus vigoureuse que prévu... ce qui devrait aussi faire grimper la devise !



Pour en revenir à la rémunération du Dollar, elle ne semble pas 'faire la différence' puisque le billet vert affichait des valeurs comparables à celle de ce 15 février alors que le T-Bond affichait seulement 0,91% de rendement début décembre 2020 et 0,505% le 2 août 2020 (le Dollar était plus 'fort', il évoluait entre 1,17 et 1,18/E).



Difficile de relier la flambée du T-Bond à la publication d'un indicateur mineur comme l'indice Empire State de la Fed de New York -aussi vigoureux soit'il- qui s'inscrit en hausse de neuf points ce mois-ci pour s'établir à +12,1 (contre 3,5 en janvier), un plus haut depuis plusieurs mois, alors que le consensus anticipait un gain nettement moins fort (score de 6).





