Devises : le NFP impacte peu le $, la £ rebondit avec Starmer

L'Euro se montre robuste face au Dollar (il grappille +0,15% vers 1,0825 et gagne +1,2% sur la semaine écoulée).



Le '$-Index' recule symétriquement de -0,15% et retombe sous la barre des 105 (vers 104,95).



Les cambistes qui étaient partagés entre une certaine prudence liée au 'fait politique' et des cadrans de l'économie qui virent au rouge ont donc choisi de 'faire confiance' au vote des français... qui ne devrait pas offrir une majorité aux 'extrêmes'.



Ils décident donc d'ignorer les chiffres 'macro' ne sont pas bons en France (ni en Allemagne) : en mai dernier dans l'Hexagone, la production est ressortie en net recul sur un mois dans l'industrie manufacturière (-2,7% après +0,5% en avril) comme dans l'ensemble de l'industrie (-2,1% après +0,6%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Par ailleurs, en mai 2024, le solde commercial de la France s'est de nouveau dégradé selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi creusé à 7,99 milliards d'euros après 7,56 milliards le mois précédent.

Mais l'Allemagne ne se porte pas mieux avec une chute de -2,5% de la production de l'industrie allemande en volume au mois de mai selon Destatis (qui confirme une stagnation au mois d'avril).



Le Dollar aurait pu réagir aux chiffres toujours très attendus du 'NFP'... mais rien ne se passe: il s'impose une fois de plus comme un 'non événement' (la baisse du Dollar était déjà actée avant le NFP).



En effet, les créations d'emplois ressortent conformes aux anticipation : l'économie américaine a généré 206.000 jobs non agricoles au mois de juin, selon le Département du Travail (consensus +200.000/+210.000).



Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes ne l'anticipaient qu'à 4%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 3,9%.

En revanche, les créations de postes non agricoles des 2 mois précédents ont été fortement révisées à la baisse, de 165.000 à 108.000 pour avril et de 272.000 à 218.000 pour mai, soit un solde de révision total de -111.000.



AU Royaume-Uni, la victoire sans surprise des travaillistes à l'issue des élections générales tenue hier, qui met fin à 14 ans de règne conservateur, est accueillie avec satisfaction par les cambistes : la Livre prend +0,4% vers 1,2810$, le programme économique de Keir Starmer écartant un risque de dérapage des déficits et des mesures de relance aventureuses.





