Devises: le dollar baisse un peu avant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - Le dollar reculait légèrement vendredi face à l'euro avant la publication des statistiques mensuelles sur l'emploi américain, alors que le billet vert a fortement baissé dernièrement.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), le dollar reculait face à l'euro de 0,19%, à 1,2168 dollar pour un euro, et montait face au yen de 0,12%, à 103,96 yens pour un dollar.

Depuis l'élection américaine début novembre et la série d'annonces sur des vaccins contre le Covid-19, le dollar, valeur refuge, souffre de l'appétit pour le risque du marché et enfonce ses plus bas de l'année.

Jeudi, le dollar a sombré à son plus bas depuis avril 2018 face à l'euro, à 1,2175 dollar, et face aux autres grandes monnaies, selon le dollar index.

Les analystes scrutaient notamment les négociations à Washington sur un plan de relance de l'économie qui ont progressé mercredi.

"La perspective d'un plan de relance budgétaire aux Etats-Unis fait grimper les perspectives d'inflation. Comme la banque centrale américaine (la Fed) a annoncé qu'elle accepterait une inflation plus forte à court terme sans resserrer sa politique monétaire, ces perspectives pèsent sur le dollar", a détaillé You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Les cambistes observeront également les données sur l'emploi au mois de novembre qui seront publiées en cours de séance. Un consensus d'analystes table sur un taux de chômage inchangé à 6,9% par rapport à octobre et des créations un peu plus nombreuses (650.000).

"Ces données pourraient renforcer l'idée que les créations d'emploi s'essoufflent, même si elles restent robustes", a commenté Lee Hardman, analyste chez MUFG.

"Un chiffre plus élevé pourrait permettre au dollar de sortir la tête de l'eau, au moins à court terme", a-t-il ajouté.

Cours de vendredi Cours de jeudi 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2168 1,2144 EUR/JPY 126,50 126,10 EUR/CHF 1,0847 1,0823 EUR/GBP 0,9029 0,9029 USD/JPY 103,96 103,84 USD/CHF 0,8914 0,8913 GBP/USD 1,3477 1,3450

afp/jh