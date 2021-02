Devises : le $ faiblit malgré hausse relative de son rendement

Le Dollar perd pas mal de terrain en ce début de semaine : -0,4% face à l'Euro, vers 1,2165 alors que son rendement reste proche des records -le T-Bond gravite vers 1,3500%- alors que la pression retombe un peu ce lundi soir sur les l'OAT française se détend de -2,5Pts vers -0,091%, les Bunds de -3Pts

Le climat des affaires s'améliore notablement en Allemagne en février, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut IFO, dont l'indice ressort à 92,4 à comparer à 90,3 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 90,1).

C'est l'activité industrielle qui se montre très robuste alors que tout ce qui touche aux 'loisirs' et l'aérien sont durablement sinistrés: le gouvernement allemand revoit ainsi de -30% sa prévision de croissance pour 2021, de +4,4% à +3% car le poids du 'tertiaire' reste bien supérieur à celui de l'industrie.



Mais les chiffres US sont également encourageants : les indicateurs avancés confirment la bonne dynamique de l'économie américaine après l'écroulement de l'activité lié à l'épidémie de Covid.



La progression du mois de décembre initialement annoncée à +0,3% a par ailleurs été révisée à +0,4% après une amélioration de 0,9% en novembre.



Le Dollar recule également de -0,4%face au Yen, de -0,5% face à Livre vers 1,4080.

Le $ ne résiste que face au Franc suisse, lequel cède également 0,3% face à l'Euro.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.